¿Se puede detectar la «maldad» en el cerebro? Un debate judicial

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¿Se puede detectar la «maldad» en el cerebro? Un debate judicial

Las controvertidas investigaciones del científico Kent Kiehl, especializado en el estudio del cerebro de prisioneros en EE. UU., están generando nuevamente serios debates. Según él, mediante escáneres cerebrales y análisis genéticos, es posible identificar la propensión de una persona a la violencia o rasgos de psicopatía.

Kent Kiehl ha examinado el cerebro de miles de prisioneros a lo largo de los años y sus investigaciones han sido utilizadas como pruebas en los tribunales estadounidenses. En algunos casos, los abogados han intentado usar estos datos para demostrar que las acciones de sus clientes estaban ligadas a factores biológicos.

Sin embargo, ha habido casos en los que este método no dio el resultado esperado. Por ejemplo, en el caso de Amos Joseph Wells III, la defensa subrayó que sus genes y la estructura de su cerebro aumentaban su propensión a la violencia. Pero el jurado no lo aceptó como un factor atenuante, sino como prueba de que podría seguir siendo peligroso, y lo condenó a muerte.

Una parte de los expertos sostiene que las investigaciones de Kiehl no están suficientemente fundamentadas científicamente. Afirman que el comportamiento humano no puede predecirse únicamente a través de imágenes cerebrales o genes. Algunos científicos señalan que este enfoque recuerda a teorías anteriormente rechazadas que incluso sirvieron de base para discriminaciones raciales.

Según los críticos, vincular la criminalidad con características biológicas podría ignorar factores cruciales como el entorno social, la educación, la pobreza y la salud mental. Asimismo, existe la posibilidad de que tales pruebas, en lugar de otorgar clemencia, presenten al condenado como una persona aún más peligrosa.

Por su parte, Kent Kiehl sostiene que sus investigaciones se basan en la ciencia moderna y han pasado por rigurosas verificaciones. A pesar de ello, las polémicas en torno a su trabajo continúan.

La pregunta fundamental entre juristas y científicos sigue abierta: ¿es posible predecir las acciones futuras de una persona a través de su cerebro y sus genes, o se trata de una teoría peligrosa y controvertida?

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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