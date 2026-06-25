El defensa de 18 años de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov, continúa sorprendiendo no solo a nosotros, sino también a los mejores especialistas y scouts extranjeros con sus brillantes actuaciones en el Mundial.

Esta vez, nuestra joven estrella ha entrado en el radar de uno de los actores más importantes del mercado de transferencias. La famosa página en la red social X (Twitter) «BlueCo Xtra» ¡ha instado a la dirección de la corporación «BlueCo», propietaria de los clubes Chelsea (Inglaterra) y Estrasburgo (Francia), a prestar seria atención al futbolista uzbeko!

«¡Es un gran talento capaz de detener a rivales de nivel élite!»

La página «BlueCo Xtra» valoró muy positivamente las capacidades de Behruz en su declaración:

«La corporación BlueCo debería fichar a Behruz Karimov (18 años, lateral derecho, defensa polivalente) para el Estrasburgo o el Chelsea. Behruz es un gran talento proveniente de Uzbekistán. Muy activo en los duelos defensivos y cumple a la perfección la tarea de detener a rivales de nivel élite en la banda».

Los números hablan: ¡Karimov es el mejor regateador del equipo!

Behruz no solo defiende, demuestra verdaderas cualidades de liderazgo en el campo. Sus estadísticas tras las dos primeras jornadas del Mundial son admirables:

15 veces — recuperó el balón al rival;

34 veces — participó en duelos terrestres;

6 regates exitosos — ¡el mejor jugador de la selección de Uzbekistán en regates!

Además, el joven de 18 años luchó sin miedo contra estrellas del fútbol mundial como Luis Díaz y Nuno Mendes en los partidos contra Colombia y Portugal. Especialmente, en el juego contra Colombia, su disparo «cohete» desde larga distancia que hizo temblar el travesaño sigue siendo tema de conversación entre los aficionados. ¡Estuvo muy cerca!

Estabilidad en el campo y fuerza incansable

Aunque nuestra selección sufrió derrotas en estos encuentros, Behruz luchó hasta el final. Los entrenadores confían plenamente en él:

Rival Resultado Tiempo en campo Acciones Colombia 1:3 90 minutos (Completo) Autor del superdisparo que impactó el travesaño Portugal 0:5 89 minutos (Sustituido) Lucha incesante contra estrellas mundiales

De «Surkhon» al gran escenario

Cabe mencionar que Behruz Karimov es alumno del Colegio Republicano de Reservas Olímpicas de Tashkent. Ha pasado por diversas categorías de la selección de Uzbekistán y, desde principios de 2025, defiende profesionalmente los colores del equipo «Surkhon» en nuestra Superliga nacional.

Aunque los partidos están siendo difíciles para nuestra selección, el hecho de que jóvenes como Behruz se forjen en este entorno y atraigan la mirada de los grandes de Europa da mucha esperanza para el futuro. ¡Adelante, Behruz! ¡Te esperamos pronto en las cinco grandes ligas!