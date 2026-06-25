¿Cómo evaluó Ancelotti el primer partido de Neymar en el Mundial 2026?

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¿Cómo evaluó Ancelotti el primer partido de Neymar en el Mundial 2026?

El seleccionador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, comentó la primera participación de Neymar en la Copa del Mundo 2026.

El delantero de 33 años entró desde el banquillo en el encuentro contra Escocia en la tercera jornada de la fase de grupos. Jugó los últimos 12 minutos del partido, en el que Brasil venció cómodamente por 3-0.

Ancelotti destacó que Neymar se ganó esta oportunidad gracias a su esfuerzo y actitud profesional durante su proceso de recuperación.

«Neymar tuvo la oportunidad de entrar al campo porque se lo merecía. Trabajó muchísimo en su recuperación y demostró un profesionalismo de alto nivel», afirmó el técnico italiano.

El duelo contra Escocia fue un regreso fundamental para Neymar tras su lesión. En este encuentro, el futbolista disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026.

Tras esta victoria, Brasil sumó 7 puntos, liderando el grupo C y asegurando su pase a la fase de eliminación directa. Marruecos también acumuló 7 puntos, pero quedó segundo por diferencia de goles.

De este modo, la selección de Brasil terminó la fase de grupos invicta. El regreso de Neymar supone un refuerzo adicional y un impulso psicológico clave para el equipo antes de los play-offs.

Carlo AncelottiNeymarBrasilEscociaMarruecos
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Shuhrat Razzakov
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