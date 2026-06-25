La startup Netris recauda 15 millones de dólares para acelerar el despliegue de centros de datos de AI

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La startup Netris recauda 15 millones de dólares para acelerar el despliegue de centros de datos de AI

Con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI), la demanda de centros de datos está aumentando drásticamente en todo el mundo. Sin embargo, la compra de GPU (procesadores gráficos) y equipos de red es solo la mitad del trabajo: su configuración y puesta en marcha pueden llevar meses. La startup Netris, especializada en la automatización de redes, ha asumido este problema y ha recaudado 15 millones de dólares del fondo de capital riesgo Andreessen Horowitz (a16z). Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según TechCrunch, el software desarrollado por Netris funciona en los switches de red y permite a los proveedores de nube de nueva generación (neoclouds) configurar su infraestructura varias veces más rápido. Esta plataforma no solo automatiza el proceso de configuración, sino que también crea la capacidad de multi-tenancy aislando los servidores a nivel de hardware.

Aceleración de hardware para clusters de AI

Anteriormente, los centros de datos estaban controlados principalmente por gigantes como Microsoft, AWS, Google u Oracle. Estas empresas construyeron su propia automatización de red de forma independiente con la ayuda de miles de ingenieros. Los proveedores de nube más pequeños no cuentan con tales recursos. Según Alex Saroyan, CEO de Netris, las redes definidas por software (SDN) tradicionales no son suficientes para los clusters de AI, ya que el flujo de datos es muy elevado.

"Un software simple para AI es insuficiente, ya que el volumen de tráfico es extremadamente alto y todo debe estar acelerado a nivel de hardware. Hemos creado un sistema acelerado por hardware que resuelve precisamente este problema", dice Saroyan. Cabe destacar que la startup no utiliza AI en su propio sistema. El director enfatiza que la precisión y la repetibilidad son más importantes que la "creatividad" al cambiar la configuración de la red.

Posición en el mercado y asociaciones

La plataforma Netris es utilizada actualmente en más de 35 grandes clusters de GPU en todo el mundo, incluyendo empresas como Lightning AI, Foxconn, Hewlett Packard Enterprise y Tensorwave. En total, casi un millón de procesadores gráficos operan bajo la gestión de la plataforma. La tecnología de la startup también ha causado una gran impresión en los expertos de NVIDIA, y el gigante de los chips ha comenzado a recomendar los servicios de Netris a sus clientes.

En el mercado de Uzbekistán, en los últimos años también se ha intensificado la atención a la construcción de centros de datos y al desarrollo de la infraestructura digital. Soluciones como Netris pueden servir de modelo para que los proveedores locales pongan en marcha capacidades de cómputo de AI de forma más rápida y eficiente. Las principales ventajas de la plataforma son:

  • Configuración y gestión automática de equipos de red;
  • Compatibilidad total con servidores NVIDIA y AMD;
  • Aislamiento de recursos a nivel de hardware;
  • Reducción del tiempo de despliegue de la infraestructura de varios meses a unos pocos días.
La nueva inversión de 15 millones de dólares permitirá a Netris perfeccionar su producto y ampliar su cuota de mercado global. En un momento en que cada hora de recursos GPU es costosa, las tecnologías que reducen el tiempo de inactividad del equipo resultan muy atractivas para los inversores.

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Nodirbek Razzokov
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