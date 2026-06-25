El club londinense del Arsenal ha completado el traspaso del defensa Piero Hincapié, quien desempeñó un papel fundamental en la conquista de la Premier League la temporada pasada. El futbolista ecuatoriano llegó cedido del Bayer Leverkusen, pero su solidez obligó a la directiva a activar la cláusula de compra. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el entrenador Mikel Arteta ha firmado un contrato de cinco años, válido hasta el verano de 2031, con el jugador de 24 años que se ha convertido en un pilar de la zaga. El coste del traspaso asciende a 34,5 millones de libras esterlinas, más diversos bonus.

Héroe principal de la temporada del campeonato

Piero Hincapié disputó 39 partidos en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, destacando por su polivalencia y serenidad. Gracias a su desempeño, el Arsenal se convirtió en el equipo que menos goles ha encajado en la Premier League en las últimas tres temporadas. El jugador fue activo no solo en defensa, sino también en ataque, anotando un gol decisivo contra el Wolverhampton en febrero.

El debut del defensa ecuatoriano en Londres tuvo lugar en el partido contra el Atlético en la Champions League (2-0). Desde entonces, se volvió una pieza indispensable del equipo. Los aficionados también valoraron su esfuerzo, nombrándolo «mejor jugador del Arsenal» en febrero y abril.

El camino al éxito desde Leverkusen hasta Londres

Antes de llegar a Europa, Hincapié jugó en el club argentino Talleres, pero fue en el Bayer Leverkusen donde brilló. Bajo el mando de Xabi Alonso, se convirtió en campeón invicto de la Bundesliga alemana, participando en un total de 166 partidos. Ese espíritu ganador en Alemania le ayudó a adaptarse rápidamente al fútbol inglés.

La directiva del Arsenal considera este traspaso como parte de la estrategia a largo plazo del club. Mikel Arteta aspira a convertir al equipo no solo en el campeón actual, sino en una «dinastía» que gane de forma sostenida en el futuro. Jugadores jóvenes y experimentados como Hincapié son el centro de este plan.

Actualmente, todos los trámites del traspaso han finalizado y el futbolista continuará la preparación para la nueva temporada con el estatus de campeón. Se espera que su fichaje asegure la solidez de la defensa del Arsenal durante los próximos años.