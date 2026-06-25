Cole Palmer reacciona a su exclusión de la Copa del Mundo 2026

El mediapunta estrella del Chelsea, Cole Palmer, ha reaccionado al hecho de haber sido dejado fuera de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026 por el nuevo seleccionador Thomas Tuchel. Tras una temporada complicada debido a las lesiones, el jugador de 24 años fue inesperadamente omitido de la lista para el mundial. Esta decisión ha provocado intensos debates entre los aficionados ingleses. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, mientras Thomas Tuchel inicia una nueva era en la selección, ha decidido centrarse más en la forma deportiva actual de los jugadores que en sus méritos pasados. Palmer pasó días difíciles en Stamford Bridge la temporada pasada. Específicamente, una lesión crónica en la cadera afectó significativamente su rendimiento, limitándolo a solo 11 goles y 3 asistencias en todas las competiciones.

La serenidad de Palmer y sus nuevos planes

Actualmente descansando en Ibiza, el futbolista destacó que no está desanimado por no haber sido convocado. «Esta no ha sido la mejor temporada de mi carrera, pero es lo que hay. No voy a llorar por una decisión que no se puede cambiar. Les deseo éxito a los chicos en el torneo», afirmó Palmer en su entrevista. Según sus palabras, seguirá el torneo como un aficionado más.

Cole Palmer pasa sus vacaciones de verano descansando plenamente por primera vez en cuatro años. El jugador está aprovechando este tiempo no solo para recuperarse físicamente, sino también mentalmente. El tiempo compartido con su familia y amigos cercanos le ayuda a liberarse de las presiones del fútbol profesional. Incluso mencionó que viaja frecuentemente a Manchester para ver los partidos de su padre en una liga amateur.

Curiosamente, Palmer ha puesto en marcha su propio proyecto empresarial en su tiempo libre. Haciendo referencia a su famosa celebración de «escalofríos» (shivering), ha comenzado a producir productos de hielo purificado bajo la marca «Cole'd» Ice. Según el futbolista, este tipo de proyectos le ayudan a distraerse del fútbol y a establecer una conexión especial con los aficionados.

Esta audaz decisión de Thomas Tuchel demuestra que la disciplina y el estado físico son la prioridad en la selección de Inglaterra. Que un jugador tan talentoso como Palmer quede fuera evidencia lo fuerte que es la competencia interna. Ahora, el futbolista centrará toda su atención en la preparación para la nueva temporada, con el objetivo de recuperar su mejor nivel en el Chelsea.