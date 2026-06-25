Un Intel antiguo en lugar de un AMD Ryzen 7 9800X3D: nueva estafa en el mercado de procesadores

Ha ocurrido un incidente inesperado relacionado con el procesador AMD Ryzen 7 9800X3D, que está despertando un gran interés entre los gamers y entusiastas de la tecnología de todo el mundo. Uno de los usuarios, tras comprar este chip de última generación, se encontró con un modelo completamente diferente y mucho más antiguo. Esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la seguridad y el control de calidad de los productos en las grandes plataformas de venta en línea. Así lo informa Ixbt.com.

Según se sabe, el comprador pidió el nuevo procesador insignia de AMD, pero al abrir el paquete, encontró un chip Intel Core i9-10900K lanzado en 2020. Lo más sorprendente es que la caja del producto estaba sellada de fábrica y no levantaba ninguna sospecha externamente. Según informa ixbt.com, este caso podría ser parte de un complejo esquema de fraude en el mercado de procesadores.

¿Cómo se llevó a cabo la estafa?

Según los expertos, se trata del método de «devolución fraudulenta» (fraudulent return). Un comprador deshonesto adquiere un producto costoso, sustituye el dispositivo original por un modelo más barato o antiguo y vuelve a sellar el embalaje con maestría. Luego, el producto se devuelve a la tienda y el vendedor, confiando en la integridad de la caja, lo pone a la venta nuevamente.

Para la víctima, esto no es solo una pérdida material, sino también un problema técnico. Dado que las motherboards diseñadas para el Ryzen 7 9800X3D se basan en la plataforma AMD, es absolutamente imposible instalar un procesador Intel en ellas. Esto arruinó por completo el plan de montaje del ordenador del usuario.

Hasta el momento, la plataforma Amazon no ha emitido un comunicado oficial sobre este incidente. Sin embargo, no es la primera vez que se observan casos similares en los grandes marketplaces. Anteriormente, se habían registrado sustituciones parecidas con tarjetas gráficas de la serie NVIDIA RTX y otros componentes de alto rendimiento.

Recomendaciones para los compradores

Se recomienda a los entusiastas de la tecnología ser cautelosos al pedir componentes costosos en plataformas internacionales o tiendas en línea locales. Los especialistas aconsejan tomar las siguientes medidas:

Abrir y revisar el producto en presencia del mensajero o en el punto de entrega;

Grabar en vídeo el proceso de apertura del paquete (esto servirá como prueba posteriormente);

Estudiar detenidamente la calificación del vendedor y los comentarios dejados por compradores anteriores;

Tener cuidado con los precios sospechosamente bajos.

Este incidente demuestra la necesidad de que los gigantes tecnológicos y las plataformas de venta mejoren aún más el sistema de devoluciones de productos. De lo contrario, incluso las marcas más confiables podrían ser víctimas de estafadores y perder la confianza de los clientes.