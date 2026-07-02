Casi un millón de multas serán anuladas en Kazajistán

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Casi un millón de multas serán anuladas en Kazajistán

En el marco de una amnistía declarada con motivo del aniversario de la adopción de la Constitución en Kazajistán, se anularán cerca de un millón de multas administrativas, y más de 16 500 ciudadanos quedarán exentos de responsabilidad penal y penas, o verán sus penas reducidas.

Esto fue Zakon.kz lo que informó.

El Ministerio del Interior del país informó que la amnistía se aplica principalmente a personas que cometieron delitos no graves, que han resarcido los daños causados o que no representan un peligro significativo para la sociedad. Para algunos convictos, se reducirá el tiempo restante de su condena.

Además, por primera vez en la historia de Kazajistán, se implementa también una amnistía administrativa. En su marco, se prevé la anulación de multas por un valor total superior a los 17 000 millones de tenges.

Al mismo tiempo, las personas que hayan cometido actos de corrupción, terrorismo, extremismo, delitos sexuales, tráfico de drogas, conducción bajo los efectos del alcohol y otras infracciones graves no podrán beneficiarse de la amnistía.

Las multas administrativas se anularán automáticamente y no se requerirá ninguna solicitud adicional por parte de los ciudadanos.

KazakhstanZakon.kz
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