El centrocampista del Chelsea de Londres, Enzo Fernández, podría continuar su carrera en otro equipo. Javier Pastore, representante del futbolista argentino, aclaró los rumores sobre el jugador y confirmó oficialmente que se están evaluando las opciones para dejar el club. Así lo informa el diario Marca. Según Goal.com, la noticia se reporta.

En una entrevista durante un evento en Miami, Pastore no ocultó que se están llevando a cabo negociaciones sobre el futuro de Fernández. Aunque por ahora no se ha llegado a un acuerdo final con ningún club, los agentes del jugador están analizando todas las variantes para abandonar Stamford Bridge. Esta noticia fue inesperada para los aficionados del Chelsea, ya que Enzo es uno de los fichajes más caros del equipo.

Recientemente, el nombre de Enzo Fernández ha sido vinculado frecuentemente con los grandes de España, especialmente con el Real Madrid. Pastore explicó el interés del jugador por Madrid y los motivos de sus frecuentes visitas. Según él, en Madrid residen amigos cercanos de Enzo, incluido Julián Álvarez, y que la ciudad es simplemente conveniente para descansar y resolver asuntos laborales.

Interés del Real Madrid y posibilidad de traspaso

"Enzo ahora está centrado en la selección nacional, pero estamos evaluando las posibilidades de su salida del Chelsea. Por ahora no hay un acuerdo concreto con ningún equipo", afirma Javier Pastore. Señaló que la ciudad de Madrid es un destino atractivo para cualquier futbolista y que a Enzo le gusta pasar tiempo allí, pero que esto no significa que el traspaso esté cerrado.

Las actuaciones de Enzo Fernández en el Chelsea son valoradas de diversas formas por los especialistas. Se destaca por su capacidad de desempeñarse en diversas posiciones en el campo. El futbolista argentino ha jugado a veces como pivote defensivo y otras veces en un rol más ofensivo, adaptándose para jugar más cerca de líderes como Lionel Messi. Sus cualidades polivalentes atraen naturalmente la atención de otros clubes top de Europa.

Actualmente, el jugador participa en competiciones importantes con la selección argentina. Según Pastore, el estado anímico de Enzo es excelente y está dando todo de sí en el campo. A pesar de las incertidumbres en el club, sigue demostrando su calidad en el ámbito internacional, lo que podría influir positivamente en su precio de mercado y prestigio.

La directiva del Chelsea aún no ha emitido una respuesta oficial a estas declaraciones. Sin embargo, si Enzo manifiesta firmemente su deseo de salir, es seguro que el club londinense exigirá una suma considerable. Se espera que la evolución de los hechos se aclare en los próximos meses, ante la apertura del mercado de fichajes.