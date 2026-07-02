Tailandia: una camioneta atropella a monjes y deja ocho muertos

Un trágico accidente de tráfico involving monjes ocurrió en Tailandia. Según los medios locales, una camioneta pick-up atropelló a un grupo de monjes, resultando en 8 fallecidos y 13 heridos de diversa gravedad.

Así lo informó Thai Enquirer.

El incidente ocurrió el 2 de julio cerca de la aldea de Huai Sing, en el distrito de Muang. Se informó que los monjes se dirigían a pie hacia otro destino después de almorzar en un templo cuando fueron embestidos por el vehículo.

La policía y los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a los heridos al hospital, donde están recibiendo la atención médica necesaria.

Los informes preliminares indican que el vehículo era conducido por un menor. Algunas fuentes señalan que el conductor podría ser un niño de 11 años, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación para esclarecer todos los detalles del accidente.