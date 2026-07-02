Tottenham realiza el fichaje más caro de su historia: Mateus Fernandes llega al club londinense

El club londinense del Tottenham ha realizado uno de sus movimientos más impactantes en el mercado de verano. Los «Spurs» han anunciado oficialmente la incorporación de Mateus Fernandes, el talentoso centrocampista del West Ham. Este traspaso es significativo ya que representa una cifra récord para el club. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, la directiva del Tottenham pagará 85 millones de libras esterlinas por el internacional portugués de 21 años. Esta suma queda registrada como la compra más cara de la historia del club, superando el récord anterior de 65 millones de libras pagados por Dominik Solanke. El equipo dirigido por Roberto De Zerbi logró, con este fichaje, dejar atrás al Manchester United en la lucha por uno de los jóvenes más prometedores de la Premier League.

Tras unirse a su nuevo equipo, Mateus Fernandes compartió sus primeras impresiones. «Estoy muy emocionado por este nuevo paso en mi carrera. El Tottenham es un club inmenso, y mi conversación con el entrenador fue el factor principal para venir aquí. Compartimos la misma visión del fútbol: entrar al campo, luchar con todas las fuerzas y ganar cada partido», destacó el centrocampista portugués.

La confianza de De Zerbi y la directiva

El entrenador del equipo, Roberto De Zerbi, valoró positivamente el fichaje de Fernandes. Según sus palabras, Mateus encaja perfectamente en el estilo de juego del equipo gracias a su habilidad con el balón y su inteligencia en el campo. El técnico confía en que la capacidad del jugador para jugar bajo presión y su experiencia en la Premier League aportarán un gran beneficio al Tottenham.

El director deportivo del club, Johan Lange, también tiene grandes esperanzas en el futuro de Fernandes. En su opinión, la capacidad de trabajo y la mentalidad del futbolista pueden convertirlo no solo en un jugador clave hoy, sino en un líder futuro del equipo. Este traspaso demuestra que el Tottenham aspira a objetivos altos en la temporada actual.

Siguiente récord: Sandro Tonali en camino

Lo curioso es que el récord establecido por Mateus Fernandes podría no durar mucho tiempo. Según la información obtenida, el Tottenham también ha llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali. Se espera que el fichaje de la estrella italiana cueste al club londinense un total de 100 millones de libras.

Si se concreta el traspaso de Sandro Tonali, superará a Fernandes para convertirse en el jugador más caro de la historia del club. La directiva del Tottenham continúa reforzando la plantilla con jugadores de nivel mundial con el objetivo de conseguir una plaza en la Champions League y luchar por trofeos. Estos grandes fichajes muestran cuán serias son las ambiciones del equipo londinense para la nueva temporada.