Japón desplegará 10 millones de robots inteligentes para 2040

Con el objetivo de mitigar la escasez de mano de obra, Japón planea implementar 10 millones de robots impulsados por AI en 18 sectores clave de la economía para 2040, según informó el Ministerio de Economía, Comercio e Industria del país.

De acuerdo con la nueva estrategia, los robots inteligentes operarán en la industria, la salud, el mantenimiento de infraestructuras, el cuidado de ancianos, la gestión de emergencias y los sistemas de defensa.

Asimismo, el gobierno planea asignar 380.000 millones de yenes (aproximadamente 2.300 millones de dólares) para crear sistemas de AI capaces de funcionar de forma autónoma tanto en entornos digitales como en el mundo real.

Las autoridades destacaron que Japón aspira a convertirse en uno de los líderes mundiales en el desarrollo de AI para la robótica, y que los trabajos preparatorios ya han comenzado.