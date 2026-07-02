16 niños rescatados tras ser escondidos en una sola habitación

Se ha revelado una situación aterradora en el estado de Ohio, Estados Unidos. 16 niños, que estuvieron retenidos en una sola habitación durante casi cuatro años en una casa en ruinas en el pueblo de Hamden, fueron rescatados. Así lo informó The Guardian.

Se supo que todos los niños, de entre 1,5 y 18 años, pertenecen a la misma familia. Vivían en condiciones extremadamente difíciles; algunos no podían hablar y una joven discapacitada de 18 años ni siquiera sabía escribir su propio nombre.

Las fuerzas del orden descubrieron a los niños durante un registro realizado por otro caso penal. Tras el suceso, los padres, así como los dos abuelos, fueron acusados de 16 cargos por poner en peligro a menores.

Parte de los niños rescatados fueron hospitalizados. Dos de ellos fueron trasladados al centro médico en estado grave, y uno de los niños fue conectado a un respirador artificial.

Según la investigación, la familia mantuvo a los niños ocultos de la supervisión estatal durante años y no los envió a la escuela. Actualmente, todos los niños están bajo protección estatal y la investigación sobre el caso continúa.