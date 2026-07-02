Samsung revolucionará la protección de datos personales: Privacy Display llegará a todos los flagships Galaxy S27

El gigante tecnológico surcoreano Samsung planea llevar la privacidad de los datos personales en el mercado de los smartphones a un nuevo nivel. Se espera que la compañía equipe todos los dispositivos de su próxima línea de flagships, la serie Galaxy S27, con la tecnología única Privacy Display. Esto no solo mejorará la experiencia del usuario, sino que se convertirá en una solución a nivel de hardware para proteger la información en la pantalla del smartphone de miradas indiscretas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el medio TheElec, citando fuentes fiables de la industria, Samsung tiene como objetivo convertir esta función en un estándar para toda la línea. Esta tecnología, que debutó inicialmente solo en el modelo Galaxy S26 Ultra, aparecerá ahora en todos los modelos Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra. Esto demuestra la estrategia de la compañía para popularizar las funciones premium.

Flex Magic Pixel: El principio de funcionamiento de la tecnología

La tecnología Privacy Display difiere radicalmente de los protectores de pantalla convencionales. Se basa en la tecnología OLED Flex Magic Pixel desarrollada por la división Samsung Display. Esta solución está integrada en la propia estructura de la pantalla, lo que permite limitar el ángulo de dispersión de la luz. Como resultado, el usuario que está frente a la pantalla ve la imagen con claridad, mientras que para quienes miran desde un lado, la pantalla se vuelve oscura o totalmente ilegible.

Esta innovación es especialmente útil para quienes usan su smartphone en el transporte público, en colas o en lugares concurridos. El usuario ya no necesitará comprar accesorios adicionales para ocultar sus mensajes, aplicaciones bancarias o fotos personales a extraños. Con esto, Samsung fortalece el nivel de seguridad de sus dispositivos a nivel de hardware.

La respuesta de la competencia y la tendencia del mercado

Este paso de Samsung ha movilizado a otras marcas líderes en el mercado de los smartphones. Según los informes, la empresa china Huawei también está preparando una protección de hardware similar para sus futuros teléfonos plegables. Xiaomi, por su parte, se encuentra en la fase de estudio de las posibilidades de implementar esta tecnología en sus dispositivos.

Teniendo en cuenta que los flagships de Samsung tienen una demanda constante y alta en el mercado, esta novedad en la serie Galaxy S27 también es de gran importancia para los usuarios locales. Especialmente en un momento en que la seguridad de los datos personales es un tema global urgente, tales soluciones tecnológicas podrían convertirse en un criterio de elección clave para los dispositivos insignia.

En conclusión, Samsung no se limita a actualizaciones de software, sino que busca obtener una ventaja competitiva transformando la propia tecnología de pantalla. Si el plan se lleva a cabo, la serie Galaxy S27 se convertirá en la familia de smartphones con las pantallas más privadas y seguras del mercado.