Ismael Saibari elige un número inesperado en el Bayern: hay una razón triste detrás

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Ismael Saibari elige un número inesperado en el Bayern: hay una razón triste detrás

Ismael Saibari, integrante de la selección marroquí que llegó con gran expectación al Bayern Munich, ha elegido un número peculiar en su nuevo equipo. El futbolista lucirá la camiseta número 34 en el césped del Allianz Arena. Esta elección no es una simple coincidencia, sino un símbolo de respeto hacia uno de los eventos más impactantes y tristes del mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, la antigua estrella del PSV eligió este número en honor a su amigo cercano, el excentrocampista del Ajax, Abdelhak Nouri. Nouri se desplomó en el campo durante un amistoso contra el Werder Bremen en 2017 y se vio obligado a terminar prematuramente su carrera profesional debido a graves daños cerebrales.

Al explicar su decisión, Ismael Saibari no ocultó que el destino de su amigo todavía lo conmueve. "Él sobrevivió, pero desde entonces no puede moverse de forma independiente. Al usar el número 34 quiero apoyarlo, fue el último número de su carrera", destacó el futbolista marroquí. Este tipo de gestos nobles se están convirtiendo en tradición en el fútbol europeo, ya que muchos jugadores eligen precisamente este número para mantener vivo el recuerdo de Nouri en el campo.

El nuevo dueño de un número histórico

En la historia del Bayern, el número 34 solía estar destinado a jóvenes talentos y jugadores suplentes. En la sede de Sabener Strasse, este número se consideraba el primer paso hacia el equipo titular. Anteriormente, jugadores como Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg y Marco Friedl vistieron este dorsal. Sin embargo, la situación con Saibari es fundamentalmente diferente.

El centrocampista marroquí fue transferido a Múnich por 50 millones de euros y se espera que sea una pieza clave del equipo principal dirigido por Vincent Kompany. Esto llevará el prestigio del número 34 en la Bundesliga a un nuevo nivel. El director deportivo del club, Christoph Freund, valoró positivamente el potencial del jugador, señalando que su mentalidad ganadora es muy necesaria para el equipo.

Ismael Saibari llega al Bayern en el punto más alto de su carrera. Además de ser tres veces campeón de los Países Bajos consecutivamente con el PSV, destacó como el máximo goleador de la selección marroquí en la Copa del Mundo 2026. Su versatilidad y estilo de juego agresivo sin duda agradarán a la afición muniquesa.

El nuevo integrante del gigante alemán también cuenta con experiencia en la Champions League y servirá para potenciar la capacidad ofensiva del equipo. Los aficionados ahora seguirán no solo sus goles, sino a un deportista decidido que salta al campo en cada partido por la memoria de su amigo.

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