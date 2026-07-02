Tesla introduce un sistema de verificación de identidad del conductor: cambia la activación del FSD

Tesla, líder del mercado de vehículos eléctricos, ha decidido endurecer las normas de uso de su sistema Full Self-Driving (FSD). A partir de ahora, antes de activar las funciones avanzadas del piloto automático, se verificará la identidad del conductor mediante la cámara interior del vehículo. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad y controlar que solo las personas autorizadas utilicen el sistema. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, si el ordenador de a bordo no puede confirmar que el rostro del conductor coincide con el perfil registrado en el sistema, la función FSD se bloqueará. En este caso, aparecerá un mensaje de error en la aplicación móvil de Tesla. Esta novedad limita el uso del complejo sistema de piloto automático por parte de personas no autorizadas o que no tienen derecho a conducir el vehículo.

Una nueva etapa en seguridad y control

Tesla mejora continuamente su sistema FSD. Esta tecnología permite que el vehículo se mueva de forma autónoma en condiciones urbanas complejas, incluyendo el paso por intersecciones, la realización de giros y el respeto a las señales de tráfico. Sin embargo, el sistema no se considera totalmente autónomo y requiere la atención constante del conductor.

El nuevo sistema de identificación sirve para aumentar la responsabilidad del conductor. Anteriormente, el sistema FSD solo vigilaba si la mirada del conductor estaba en la carretera, pero ahora también identifica quién está al volante. Esto es especialmente importante para las empresas de alquiler de coches Tesla o para familias con varios usuarios.

Sistema de suscripción y capacidades tecnológicas

Recordemos que Tesla cambió recientemente su modelo de venta del sistema FSD a uno de suscripción completa. Ahora, los usuarios pueden pagar una cuota mensual por esta funcionalidad, lo que hace que la tecnología sea más accesible. El proceso de identificación también ayuda a proteger los derechos del usuario suscrito.

Las capacidades del sistema FSD incluyen:

Visualización extendida del entorno;

Navegación compleja en entornos urbanos;

Reconocimiento preciso de señales de tráfico y marcas viales;

Toma de decisiones rápida en situaciones de emergencia.

Dado el creciente interés por los coches Tesla en el mercado, estas actualizaciones también son relevantes para los conductores locales. Esta funcionalidad, introducida mediante una actualización de software, anima a los conductores a mantenerse alerta y a no olvidar su responsabilidad personal al conducir un vehículo.

En conclusión, este paso de Tesla es un hito importante en la regulación de las tecnologías de conducción autónoma. La empresa pretende mantener la superioridad tecnológica mientras asegura un control estricto del cumplimiento de las normas de seguridad vial.