La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, hizo una serie de duras declaraciones sobre la situación en torno a Ucrania durante el foro internacional juvenil «Gvardeysk» en Rjev y en una rueda de prensa habitual. La diplomática destacó que los dirigentes ucranianos vendieron su independencia y que el país es utilizado por Occidente como herramienta de lucha contra Rusia.

Zamin.uz Basándose en una fuente de RIA Nóvosti, presenta las principales declaraciones de la representante del MAE ruso y su esencia.

1. «La independencia fue vendida»: la culpa de los políticos en el poder

María Zajárova afirmó que la población ucraniana nunca luchó por una verdadera independencia, ya que la libertad y la soberanía de las que disponía fueron vendidas por los políticos que llegaron al poder.

De las palabras de María Zajárova en el foro de Rjev: «No están luchando por ninguna “independencia”. La tenían, simplemente fue vendida. Quienes engañaron al pueblo no fue el pueblo, sino los políticos que llegaron al poder.»

La diplomática añadió que la política de mentiras y engaños al respecto continúa en Ucrania hasta el día de hoy.

2. «Acabar con la hermandad eslava»: el principal objetivo de Occidente

Según la representante del MAE ruso, en la actualidad el territorio y el pueblo ucranianos están siendo sacrificados en aras de los intereses geopolíticos de los países occidentales. El objetivo principal es crear una herida incurable entre los pueblos hermanos de la región.

María Zajárova sobre la política occidental: «Simplemente están borrando a Ucrania de la faz de la tierra. Para que no haya eslavos, para que no haya pueblos en hermandad con rusos, bielorrusos, moldavos y otros. Para que haya una herida eterna y abierta.»

La esencia principal de las declaraciones de Zajárova

Dirección / Aspecto Contenido y lógica de la declaración Estatus de la independencia Vendida por los políticos, el pueblo fue engañado El papel de Occidente Uso del país como herramienta de lucha contra Rusia Objetivo geopolítico Destrucción total de la unidad de los pueblos eslavos y hermanos Medidas punitivas Respuesta por parte de Rusia ante los ataques contra civiles

3. Advertencia en la rueda de prensa: los ataques terroristas no quedarán sin respuesta

Además, María Zajárova destacó en su rueda de prensa habitual que las autoridades de Kyiv están tomando conciencia gradualmente de que no podrán evitar la derrota en el campo de batalla.

Según sus palabras, el ejército ruso y los órganos del orden público tomarán las medidas punitivas adecuadas y estrictas por cualquier ataque y acción terrorista cometidos contra la población civil.

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