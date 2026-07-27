¿Atacará Irán a Ucrania con misiles balísticos? Tensión geopolítica

Las relaciones entre Teherán y Kiev han alcanzado su punto máximo de tensión después de que un marinero muriera en un ataque lanzado por las fuerzas armadas ucranianas contra un buque mercante iraní en el mar Caspio. Irán a Ucrania advierte que podría lanzar un ataque de represalia directo con misiles balísticos desde su propio territorio.

Zamin.uz Basándose en el análisis de las publicaciones ucranianas «Defense Express» y «Strana», presenta los detalles más importantes de esta crisis político-militar.

1. La tragedia en el Caspio: declaraciones mutuas de Teherán y Kiev

La muerte de un marinero como resultado de un ataque contra un barco mercante iraní en el mar Caspio provocó una reacción dura y alarmada por parte de Teherán. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán advirtió a Kiev sobre graves consecuencias.

De la declaración del representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghai: «Las acciones del líder ucraniano Volodímir Zelenski pueden llevar al mundo entero al borde de una nueva guerra mundial. Teherán no dejará estas acciones sin respuesta.»

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Andrii Sybiha expresando la postura oficial de Kiev, enfatizó que Teherán «ha sido durante mucho tiempo un socio activo en la agresión de Rusia contra Ucrania».

2. De 2000 a 4000 km: el peligro del arsenal balístico de Irán

Según el análisis de las publicaciones ucranianas «Defense Express» y «Strana», Teherán tiene la capacidad intelectual y militar para atacar directamente el territorio ucraniano utilizando sus misiles balísticos de alcance medio y largo:

Ghadr, Emad y Sejjil: Estos misiles tienen la capacidad de destruir objetivos a una distancia de aproximadamente 2000 km .

Khorramshahr: Es el misil más pesado y de mayor alcance del arsenal iraní, el cual demostró en la práctica durante los ataques a Israel que puede volar a una distancia de hasta 4000 km .

3. Sistema de defensa antiaérea y antimisiles de Ucrania: ¿pueden los Patriot interceptar los misiles?

Expertos militares señalan que el actual sistema de defensa aérea y antimisiles de Ucrania puede resultar impotente ante este tipo de misiles balísticos pesados.

Sistemas Patriot: tienen capacidades extremadamente limitadas contra los misiles balísticos pesados de alcance medio y largo de Irán.

Sistemas THAAD y Arrow: Estos modernos sistemas de defensa capaces de interceptar eficazmente tales misiles no están disponibles en absoluto en el arsenal de Ucrania.

Indicadores comparativos de los misiles iraníes y los sistemas de defensa

Nombre del misil / sistema Distancia de vuelo Situación en Ucrania / Capacidad Ghadr, Emad, Sejjil ~2 000 km Capacidad de interceptación mediante Patriot muy limitada Khorramshahr ~4 000 km Alta tasa de impacto en el objetivo, defensa compleja THAAD / Arrow — Estos sistemas de defensa no están disponibles en Ucrania

4. ¿Cuál es el estado de las reservas de misiles de Irán?

La publicación «Defense Express» señala que las reservas de misiles de alcance medio de Irán han disminuido significativamente durante el último año debido a dos factores principales:

El consumo de una gran cantidad del arsenal durante los masivos ataques con misiles lanzados contra el territorio de Israel. Ataques aéreos precisos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra los sitios de lanzamiento, almacenes de armas e instalaciones de producción en Irán.

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