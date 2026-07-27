Un suceso inesperado y sonado ha sacudido a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). El director técnico Paolo Maldini, en el cargo desde hacía apenas 10 días, y su asesor Leonardo han decidido abandonar sus puestos en la selección nacional.

Zamin.uz presenta los verdaderos motivos de esta dimisión fulminante, basándose en la información del conocido insider Fabrizio Romano.

1. 10 días de gestión y un conflicto abierto en la cúpula

La leyenda del fútbol italiano Paolo Maldini y el experimentado dirigente Leonardo acababan de arrancar su proyecto en la federación. Sin embargo, estalló un grave desacuerdo entre el presidente de la FIGC Giovanni Malago y la dirección deportiva encabezada por Maldini sobre el nombramiento del nuevo seleccionador nacional.

2. La candidatura de Andrea Pirlo y sus vínculos con casas de apuestas rusas

Maldini y Leonardo veían como único y principal candidato al banquillo de Italia a Andrea PirloCuando Pirlo se perfilaba como el gran favorito, el presidente de la FIGC Giovanni Malago rechazó tajantemente su candidatura de forma imprevista.

El motivo principal de la dimisión: El presidente de la federación, Giovanni Malago, se opuso radicalmente a la llegada de Pirlo al banquillo de la selección debido a sus lazos comerciales y de colaboración con empresas de apuestas rusas.

3. Decisión de principios: la marcha de Maldini y Leonardo

Maldini y Leonardo no cedieron en su postura. Al considerar que el futuro de la selección solo pasaba por las manos de Pirlo y al no contar con el respaldo del presidente federativo a su visión, decidieron dejar sus cargos por voluntad propia a tan solo 10 días de su nombramiento.

Hechos clave y detalles de la dimisión

Aspecto / Factor Detalles Dimisionarios Paolo Maldini (Director técnico) y Leonardo (Asesor) Tiempo en el cargo Tan solo 10 días Causa del desacuerdo Nombramiento de Andrea Pirlo como entrenador principal Motivo del rechazo Vínculos de Pirlo con empresas de apuestas rusas Fuente principal El insider Fabrizio Romano

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Esta crisis inesperada en torno a la selección italiana está generando un enorme eco en el fútbol europeo.

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