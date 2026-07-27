La china CXMT supera incluso a Intel y Alibaba en valor

CXMT (ChangXin Memory Technologies), el gran fabricante chino de chips de memoria, ha debutado con éxito en el mercado bursátil, realizando un salto financiero sin precedentes. Según ixbt.com, la empresa recaudó casi 8,6 mil millones de dólares durante su IPO, y sus acciones se encarecieron varias veces, concretamente un 466 %. Este éxito financiero marca un punto de inflexión importante para el sector tecnológico de China, demostrando que la industria de semiconductores del país alcanza un nuevo nivel a escala global, informa Ixbt.com. informa .

Actualmente cotizada en bolsa, CXMT se ha convertido en la empresa china más valiosa. Su capitalización de mercado total es de aproximadamente 480 mil millones de dólares. Con esta cifra, ha superado a Alibaba, Tencent y otros gigantes de Internet reconocidos del país. Además, estas cifras confirman que la corporación china puede competir no solo a nivel local, sino también con los gigantes tecnológicos tradicionales del mundo.

Un nuevo gigante en el mercado global de TI

Se señala que el valor de mercado de CXMT ha superado incluso al de la legendaria empresa estadounidense de chips Intel . Actualmente, la capitalización de Intel es de aproximadamente 454 mil millones de dólares. Esta situación demuestra claramente lo rápido que se ha desarrollado la industria de semiconductores en China en los últimos años y cómo se ha consolidado como un jugador fuerte en el mercado tecnológico mundial.

Hoy en día, CXMT es el mayor fabricante de memoria en China. A escala global, ocupa el cuarto lugar detrás de Samsung, Micron y SK Hynix. Recientemente, la compañía ha ampliado significativamente sus capacidades de producción y ha logrado aumentar el volumen de chips de memoria.

En el punto de mira de los fabricantes mundiales

En medio del crecimiento de los volúmenes de producción y la mejora de la calidad de los productos, los principales fabricantes mundiales de PC han comenzado a comprar masivamente los productos de CXMT. Esto ha fortalecido aún más la posición de la empresa en las cadenas de suministro globales.

Según los expertos, el éxito de la empresa en la bolsa y la demanda internacional son pasos clave de China hacia la independencia tecnológica. Se espera que en el futuro CXMT siga ejerciendo un impacto serio en la competencia del mercado global de memoria.