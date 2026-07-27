La prueba del Microsoft Surface Laptop muestra que 8 GB de RAM son insuficientes para Windows 11

La crisis en el mercado de la memoria y el cambio de precios están afectando al mercado tecnológico moderno. Según informa ixbt.com basándose en los análisis de The Verge, el nuevo portátil Surface Laptop de 13 pulgadas de Microsoft, con un precio inicial de 950 dólares, está equipado con tan solo 8 GB de memoria RAM. Las pruebas realizadas demostraron que ni siquiera el propio fabricante pudo garantizar el funcionamiento fluido del sistema operativo Windows 11 con esta capacidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon X Plus, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD. Para un ordenador moderno en el segmento de precios de 950 dólares, tales especificaciones técnicas parecen hoy en día un poco obsoletas e insuficientes. Lo más lamentable es que la escasez de memoria RAM afecta gravemente al rendimiento del dispositivo en el desempeño de las tareas diarias.

Problemas de uso diario y congelamientos del sistema

Las pruebas de The Verge demostraron que el portátil se congela regularmente incluso al realizar tareas sencillas en el entorno de Windows 11. Justo después de iniciar el sistema y de abrir unas pocas aplicaciones, el Administrador de tareas (Task Manager) indicó que se estaban utilizando 4.2 GB de memoria. En el modo de trabajo habitual, el dispositivo consumía nada menos que 6.7 GB de los 7.6 GB de memoria disponible.

Debido a la escasez de memoria, el sistema se detuvo por completo durante varios segundos en varias ocasiones a lo largo del día. Por ejemplo, se observaron tales situaciones durante una llamada de voz en la aplicación Microsoft Teams o al trabajar con Google Docs. Aunque el portátil manejó bien las tareas básicas como la navegación web sencilla o la visualización de vídeos en línea, se mostró débil en un modo multitarea (multitasking) un poco más complejo.

Resultados de las pruebas y comparación con la competencia

Durante la prueba, el usuario participó en una llamada de Microsoft Teams con unos 10 pestañas de Chrome abiertas. Además, las aplicaciones Slack y Signal funcionaban en segundo plano, y la cámara web ni siquiera estaba encendida en ese momento. Sin embargo, tan pronto como el organizador añadió un vídeo corto, el portátil se congeló durante unos segundos. Los expertos señalan que esto no es una carga extremadamente alta, sino un flujo de trabajo diario normal.

Curiosamente, un MacBook con los mismos 8 GB de RAM puede manejar la multitarea sin ninguna dificultad, incluso con decenas de aplicaciones abiertas. Además, el precio del dispositivo de Apple es considerablemente más económico. Sin embargo, el dispositivo de Microsoft no tiene solo desventajas: su calidad de construcción, teclado, panel táctil (touchpad) y autonomía de la batería han sido muy valorados.