Amazon intensifica la competencia con SpaceX en el mercado de Internet espacial

Amazon ha presentado una solicitud formal ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. para obtener una licencia para operar una nueva red de satélites destinada a teléfonos móviles. Según ixbt.com, este ambicioso proyecto incluye 5105 naves espaciales, cuyo lanzamiento está previsto para 2028. Se espera que este paso intensifique aún más la competencia de Amazon con SpaceX, que domina el mercado global de Internet espacial y comunicaciones. Así lo informa Techcrunch.com que da la noticia.

Esta iniciativa se produce pocos meses después de que Amazon adquiriera las operaciones satelitales de Globalstar, que ofrece servicios de comunicación de emergencia para dispositivos Apple iPhone y dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Según los documentos presentados, la empresa tiene como objetivo ampliar sus servicios utilizando el espectro de radiofrecuencia de Globalstar e integrarlos con la red de Internet de banda ancha LEO de Amazon.

Competencia en el mercado y oportunidades financieras

SpaceX, principal competidor en esta área, planea gastar 20 mil millones de dólares para comprar espectro a EchoStar con el fin de construir su constelación móvil. Esta es una de las principales estrategias de crecimiento indicadas en los documentos de salida a bolsa de la empresa. Sin embargo, todavía no se sabe con certeza cuán valiosas serán las conexiones móviles por vía satélite, ya que tales servicios suelen tener una capacidad limitada y solo son aptos para mensajes de texto o situaciones de emergencia.

Srini Gopalan, director de T-Mobile, que presta servicios de comunicación a sus clientes utilizando los satélites de SpaceX, destacó en una conferencia celebrada en primavera la falta de un interés significativo por parte de los consumidores. Según sus palabras, basándose en los datos de mayo, el uso de la red satelital representó apenas el 0,0002 % del uso total de la red, y estos servicios se utilizan principalmente en zonas de parques nacionales.

Los desafíos a los que se enfrenta Amazon

Al construir la red, Amazon también se enfrenta a dificultades particulares. En particular, la empresa no cuenta con su propia flota de cohetes. Anteriormente, se planeaba depender de Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos, para lanzar los satélites al espacio. Sin embargo, el cohete New Glenn de esta compañía se retrasó tras un incidente de emergencia en mayo que destruyó la plataforma de lanzamiento, y sus vuelos se encuentran actualmente suspendidos. Por ello, Amazon tuvo que solicitar una prórroga del plazo exigido por la licencia de la FCC para la construcción de la red.

Aunque Amazon va por detrás de SpaceX en la actualidad, cuenta con enormes reservas financieras. Según las estimaciones de finales de abril, la empresa dispone de 255 mil millones de dólares en activos corrientes, lo que le permite seguir invirtiendo en su propia red. Al mismo tiempo, las necesidades de capital de SpaceX siguen siendo mucho más urgentes.