Apple demandada debido a una estafa de criptomonedas en la App Store

En Estados Unidos, tres usuarios demandaron a Apple, acusándola de negligencia en las medidas de seguridad de la App Store. Según la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito del Norte de California, las víctimas perdieron un total de más de 1,8 millones de dólares debido a una aplicación falsa de monedero de criptomonedas. Así lo informa Techcrunch.com que informa al respecto.

Basándose en la información difundida por ixbt.com y otros medios tecnológicos, el conflicto surgió debido a programas falsos que abusaron de la confianza de los usuarios. Entre las víctimas, James Ramirez perdió aproximadamente 875 000 dólares, Christopher Ellis alrededor de 840 000 dólares, y Jalen Delgado fue despojado de 120 000 USD. Transfirieron sus criptomonedas a una copia falsa de la aplicación Sparrow Wallet, que en realidad no existe para iOS.

Garantías de seguridad y entorno competitivo

Este caso judicial podría dañar la principal ventaja competitiva de Apple, que suele afirmar que su plataforma es más segura que la de sus rivales. La empresa siempre afirma que protege a los usuarios contra los estafadores mediante un control estricto de su App Store y al no permitir tiendas de aplicaciones de terceros.

La demanda señala que la compañía promete a los consumidores seguridad y confiabilidad absolutas en sus campañas de marketing. Sin embargo, este incidente demostró que el control en la plataforma de Apple no es lo suficientemente adecuado. Los demandantes afirman que la compañía permitió la distribución de aplicaciones fraudulentas a pesar de conocer de antemano su existencia.

Críticas de expertos y respuesta de la empresa

Craig Raw, creador del Sparrow Bitcoin Wallet original, ya había criticado abiertamente a Apple por no eliminar las aplicaciones falsas a tiempo. Las víctimas exigen un juicio con jurado, una compensación por los daños sufridos y advertencias claras sobre los riesgos de seguridad en la App Store.

Según TechCrunch, Apple se negó a comentar sobre esta demanda, pero defendió firmemente sus medidas de seguridad. Representantes de la empresa afirmaron que los programas que imitan a otras aplicaciones violan sus normas y que se toman medidas inmediatas ante tales casos.

Asimismo, basándose en sus últimos datos analíticos, Apple recordó que en 2025 se rechazaron más de 371 000 aplicaciones que copiaban a otras, enviaban spam o engañaban a los usuarios. Se destaca que actualmente no quedan copias de Sparrow Wallet en la App Store.