Microsoft presenta su primer modelo de ciberseguridad y el sistema de agentes Perception

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Microsoft presenta su primer modelo de ciberseguridad y el sistema de agentes Perception

En un evento especial en San Francisco, Microsoft Corporation anunció su primer modelo de ciberseguridad especializado junto con una nueva plataforma de inteligencia artificial. Este paso se considera un desafío serio contra los principales competidores de la empresa en el sector de seguridad: Anthropic, Google y OpenAI. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, el nuevo modelo presentado MAI-Cyber-1-Flash está diseñado para encontrar vulnerabilidades altamente complejas en bases de código difíciles. El sistema MDASH, dedicado a identificar y eliminar riesgos en el software, opera precisamente sobre la base de este modelo.

Nueva plataforma de protección basada en inteligencia artificial

Otra innovación importante presentada por Microsoft es la plataforma Perception , que despliega equipos de agentes de inteligencia artificial para automatizar los procesos de seguridad. Este sistema ayuda directamente en la búsqueda y corrección de errores, y se integra con éxito con MDASH.

Representantes de la empresa señalan que el modelo MAI-Cyber-1-Flash demostró ser mucho más potente y económicamente rentable que los modelos competidores en la principal prueba de ciberseguridad de la industria. Según Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI, el nuevo desarrollo registró resultados de vanguardia en el campo de pruebas principal de Cyber Gym y se está implementando en producción de inmediato.

Inteligencia artificial contra hackers

Recientemente se ha observado que los ciberdelincuentes utilizan activamente tecnologías de inteligencia artificial en sus ataques. Como señaló Hayete Gallot, vicepresidenta de seguridad de Microsoft, la plataforma Perception permite a los defensores corporativos combatir la inteligencia artificial con inteligencia artificial a la velocidad y escala de los atacantes.

La plataforma Perception utiliza agentes en tres direcciones principales durante su flujo de trabajo:

  • Equipos rojos — proporcionan simulaciones detalladas sobre amenazas potenciales y las vulnerabilidades que podrían explotar.
  • Equipos azules — se ocupan de identificar los errores existentes y organizarlos.
  • Equipos verdes — toman las medidas correctivas necesarias contra los errores detectados.
Según Dave Weston, ingeniero jefe de la plataforma, el trabajo que antes requería horas de esfuerzo manual por parte de múltiples especialistas ahora se completa en cuestión de minutos. El sistema no solo identifica y prioriza los problemas, sino que también garantiza una corrección completa a nivel de código.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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