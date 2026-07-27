Un grave accidente de tráfico ocurrió en la famosa isla de Phuket, en Tailandia. Un vehículo conducido por un alto funcionario de las autoridades locales atropelló a un turista ruso. El ciudadano, que sufrió heridas graves, falleció en el hospital.

Zamin.uz The Phuket News informa sobre los detalles de este resonante incidente basándose en sus fuentes.

1. Un fuerte impacto frente a la tienda 7-Eleven

El trágico suceso ocurrió el 23 de julio en el distrito de Pa Khlok, en la isla de Phuket. Leonid Yu., un ciudadano ruso de 41 años, fue atropellado por un automóvil negro que circulaba a alta velocidad mientras cruzaba la calle frente a la tienda Ford .

El turista herido fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no se pudo salvar su vida.

2. ¿Quién iba al volante? El secretario de la administración de la provincia de Phuket

Durante la investigación policial, se reveló que al volante del automóvil no iba un conductor común, sino un influyente funcionario que ocupa un puesto importante en las instituciones públicas de Tailandia.

En el momento del incidente, al volante del Ford negro iba el secretario de la administración de la provincia de Phuket en funciones, Tanet Navalong (Thanet Navalong).

Información clave sobre el accidente

Indicador / Aspecto Detalles Lugar y hora del incidente Phuket, distrito de Pa Khlok, frente al 7-Eleven (23 de julio) Víctima Ciudadano ruso de 41 años (Leonid Yu.) — fallecido Conductor Tanet Navalong (secretario de la administración de la provincia de Phuket) Vehículo Automóvil Ford de color negro Estado de la investigación Se están revisando las cámaras de seguridad, aún no se han anunciado cargos oficiales

3. Investigación y postura de la policía

Actualmente, las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley están investigando minuciosamente todas las circunstancias de la tragedia.

Declaración de la policía: «Los investigadores están examinando detenidamente las grabaciones de las cámaras de seguridad en el lugar del suceso. El vehículo Ford implicado en la tragedia ha sido enviado para una pericial forense. Por el momento, no se han presentado cargos formales contra Tanet Navalong y la investigación continúa».

El público espera una investigación imparcial y justa sobre este incidente en el que está involucrado un alto funcionario.

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La seguridad y el cumplimiento de las normas de tráfico en el extranjero son de suma importancia para cualquier turista.

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