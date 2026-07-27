Una mujer distraída con el teléfono entra por error al patio de un desconocido
Un insólito incidente, ocurrido presuntamente en Bolivia, está generando amplio debate en las redes sociales. Una mujer distraída con su teléfono se confundió de camino y entró por accidente en el patio de una casa ajena.
Justo en ese momento, el dueño de la casa estaba cerrando el portón automático, listo para subirse a su auto y marcharirse. Sin tiempo para comprender la situación, la mujer quedó encerrada en el patio.
Por suerte, la mujer alcanzó a gritarle al dueño de la casa. Al escuchar su llamado, el propietario se detuvo de inmediato, volvió a abrir el portón y dejó salir a la mujer. Nadie resultó herido durante el incidente.
Muchos señalan que este suceso sirve para recordar una vez más que el uso excesivo del teléfono puede conducir a situaciones inesperadas.
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