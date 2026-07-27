Nueva esperanza contra un cáncer casi incurable

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Nueva esperanza contra un cáncer casi incurable

Se ha desarrollado un nuevo método contra uno de los tipos de cáncer de pulmón más difíciles de tratar. Los resultados de una investigación realizada por científicos de la Universidad RUDN en Rusia, en colaboración con sus homólogos chinos, demostraron una mayor eficacia en el tratamiento de esta enfermedad.

Los especialistas estudiaron el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer de pulmón más común. Dado que las mutaciones genéticas observadas en algunos pacientes reducen significativamente el impacto de los tratamientos existentes, los científicos probaron un nuevo enfoque.

Como parte del estudio, la terapia con hadrones se combinó con medicamentos que bloquean la enzima PCSK9. Los experimentos realizados en condiciones de laboratorio con células cancerosas modificadas demostraron que esta combinación destruye las células malignas de manera más eficiente que los tratamientos estándar.

Los científicos señalan que la terapia con hadrones tiene una gran precisión, apuntando principalmente a las células cancerosas y reduciendo al mínimo el impacto en los tejidos sanos. Esto puede servir para aumentar la seguridad y la eficacia del tratamiento.

Según los investigadores que participan en el proyecto, los inhibidores de PCSK9 pueden potenciar el efecto de la radioterapia. Actualmente, este método se está probando en animales. En la siguiente etapa, los científicos planean estudiar en profundidad su impacto en el sistema inmunológico de un organismo vivo.

Los especialistas señalan que, aunque estos resultados son prometedores, el método aún no se ha introducido en la práctica clínica. Se requieren investigaciones adicionales y ensayos clínicos para confirmar la seguridad y eficacia de la nueva terapia en humanos.

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Kamola Shuhratova
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