Antares recauda 470 millones de dólares para construir pequeños reactores nucleares para bases militares

Se ha sabido que la startup de energía nuclear Antares ha recaudado 470 millones de dólares en inversiones con el objetivo de construir un pequeño reactor para bases militares estadounidenses. Según Ixbt.com y otras publicaciones tecnológicas, la ronda de financiación de Series C estuvo liderada por Paradigm y Caffeinated Capital, con la participación de empresas como Industrious Ventures, Point72 Ventures y Shine Capital. Así lo informa Techcrunch.com .

Esta ronda de financiación incluye 370 millones de dólares en capital social y 100 millones de dólares en deuda. Antares está desarrollando un pequeño reactor modular (SMR) con una capacidad de generación eléctrica de 100 kW a 1 MW. La potencia de dicho dispositivo es suficiente para abastecer de electricidad a un máximo de 750 hogares.

Características tecnológicas y seguridad

Al igual que muchas startups nucleares modernas, el reactor de Antares utiliza combustible TRISO, que envuelve el uranio en una capa de carbono y cerámica. Este tipo de combustible se promueve como una alternativa más segura al combustible nuclear tradicional. Las esferas TRISO, del tamaño de una bola de billar, se pueden enfriar con gas helio o sales fundidas.

Este revestimiento está diseñado para evitar la fusión del combustible si el reactor se recalienta. El reactor de demostración de Antares, llamado Mark-0, alcanzó un hito importante el 4 de junio de este año en el Laboratorio Nacional de Idaho. La empresa es uno de los tres finalistas del programa de energía nuclear avanzada del Pentágono para instalaciones militares.

Tendencias de crecimiento industrial y desafíos

Recientemente, la demanda de electricidad ha aumentado drásticamente debido a la rápida construcción de centros de datos de AI y la electrificación de la economía. Como resultado, los inversores muestran un gran interés por la energía nuclear, en particular por las tecnologías de fisión. En abril, X-energy recaudó 1 mil millones de dólares a través de una IPO, mientras que startups como Radiant Energy, Standard Nuclear y Last Energy también obtuvieron fondos significativos.

Sin embargo, a pesar del alto interés de los inversores, las startups nucleares avanzadas se enfrentan a una serie de obstáculos en el camino hacia la comercialización. El subdesarrollo de la cadena de suministro en EE. UU. y los problemas para ampliar la producción son algunos de ellos. Aunque muchas startups de SMR afirman que la producción en masa reducirá significativamente los costos, este proceso llevará al menos una década y ninguna startup ha alcanzado todavía esta etapa.

Según datos de Lazard, que analiza los costos de las tecnologías energéticas, se espera que cada MWh de los nuevos reactores SMR cueste aproximadamente 214 dólares. Este precio los hace más caros que todas las demás centrales eléctricas nuevas, excepto las turbinas de gas más caras. A pesar de esto, Antares planea poner en marcha su primer reactor generador de electricidad el próximo año y desplegarlo en instalaciones militares de EE. UU. en 2028.