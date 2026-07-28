El príncipe de Dubái propone cambiar el término «ama de casa»

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El príncipe de Dubái propone cambiar el término «ama de casa»

El príncipe heredero de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha lanzado la iniciativa de cambiar el término «ama de casa» por «creadora de generaciones», con el fin de valorar adecuadamente el papel y la labor de las mujeres en la familia.

Según el príncipe, la expresión «ama de casa» solo denota que la mujer está en el hogar. Sin embargo, su tarea más importante consiste en criar a los hijos, inculcarles valores correctos y formar a la futura generación de la sociedad.

Los partidarios de la iniciativa señalan que este cambio servirá para reconocer aún más el trabajo doméstico de las mujeres, su responsabilidad maternal y su contribución al desarrollo de la sociedad. En su opinión, este término refleja con mayor profundidad el papel y la responsabilidad de las mujeres en la familia.

Esta propuesta también se está debatiendo ampliamente en las redes sociales. Mientras que algunos usuarios han apoyado la iniciativa, otros recalcan que dicho cambio tiene un significado simbólico y que lo más importante es que el trabajo de las mujeres también sea valorado debidamente en la práctica.

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