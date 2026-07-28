Pedro Sánchez respondió de forma emotiva al dibujo de los niños de Gaza

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Pedro Sánchez respondió de forma emotiva al dibujo de los niños de Gaza

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, envió un emotivo videomensaje dirigido a los niños palestinos y jóvenes artistas de la Franja de Gaza. En él, el líder gubernamental destacó que el pueblo español está junto a los palestinos, brindándoles un sincero apoyo moral.

Zamin.uz Presenta los detalles de este sincero mensaje del presidente del Gobierno español y del sonado dibujo realizado entre las ruinas de Gaza.

1. La iniciativa de los niños de Gaza y la emotiva respuesta de Sánchez

Este videomensaje surgió después de que se dibujara un retrato de Pedro Sánchez en el muro de un edificio destruido en Gaza. Realizado por los jóvenes artistas —Layan Al-Gwaq, Obai Karim y sus compañeros—, este dibujo se difundió rápidamente en las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de agradecimiento por el apoyo político y moral constante de España a Palestina.

El jefe del Gobierno español valoró muy positivamente este gesto sincero y expresó su profundo agradecimiento a los jóvenes artistas.

Del videomensaje de Pedro Sánchez:

«Gracias, Layan, y gracias a los jóvenes artistas. Este es un gesto verdaderamente maravilloso. En medio de todo el sufrimiento que estáis pasando, es muy significativo que hayáis dedicado tiempo a mostrarnos vuestro amor.

Quiero que sepáis: el pueblo español os escucha, ve vuestro dolor, os ama y no os ha olvidado. Espero que muy pronto podáis volver al colegio, dibujar sin miedo y vivir en paz.»

Datos clave sobre el mensaje de Pedro Sánchez y la posición de España

Aspecto / Indicador

Detalles

Autor del mensaje

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

Destinatarios

Layan Al-Gwaq, Obai Karim y los jóvenes artistas de Gaza

Motivo del mensaje

La pintura del retrato de Sánchez en el muro de las ruinas

Mensaje principal

«El pueblo español os escucha, os ve, os ama y no os ha olvidado»

Estatus diplomático

España ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina

2. La posición firme y coherente de España sobre Gaza

España es uno de los países de la Unión Europea que ha reconocido oficialmente la independencia de Palestina y una de las voces más activas contra la crisis humanitaria en Gaza.

El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, se ha destacado recientemente por sus firmes esfuerzos diplomáticos sobre Gaza en foros y cumbres internacionales, así como por sus exigencias de protección de la población civil. El dibujo entre las ruinas y la respuesta dada se han convertido en la viva expresión del vínculo humano y moral entre ambos pueblos.

En la compleja situación de Gaza, la esperanza, el arte y el anhelo de paz siguen en el foco de atención de la comunidad internacional.

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En tu opinión, ¿qué papel desempeñan la postura de los países europeos ante la crisis de Gaza y sus esfuerzos diplomáticos para lograr la paz? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
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