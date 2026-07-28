Una niña de 4 años muere tras caer desde el piso 12 en India (video)

En la ciudad india de Mumbai, un trágico incidente fue captado por cámaras de vigilancia. Una niña de cuatro años murió tras caer por la ventana abierta del balcón de un edificio de apartamentos.

Según la información preliminar, mientras la madre cerraba con llave la puerta del piso, dejó a la niña sobre el zapatero del pasillo durante unos segundos. En ese momento, la pequeña se levantó e intentó sentarse en el alféizar de la ventana abierta. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Los médicos acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la menor al hospital. No obstante, debido a las graves lesiones corporales, no fue posible salvarle la vida.

Esta tragedia está generando un amplio debate en las redes sociales. Los expertos hacen un llamado a los padres, especialmente a quienes viven en edificios altos, para que no dejen a los niños pequeños sin supervisión ni por un segundo y cumplan estrictamente con las medidas de seguridad en ventanas y balcones.