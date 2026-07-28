Ruben Amorim reacciona al futuro de Rafael Leao y a los rumores de fichajes

El entrenador del Milan, Ruben Amorim, se refirió al futuro del extremo Rafael Leao. Según Sport Mediaset, los rumores de fichajes en torno al jugador y la oferta oficial del Fenerbahçe siguen acaparando la atención pública, pero el técnico recalcó que los intereses del equipo están siempre primero, informa Goal.com informa .

Actualmente, los Rossoneri han llegado a Perth, Australia, para la segunda fase de su pretemporada. Está previsto que el equipo dispute un partido amistoso a puerta cerrada contra el Perth Glory. Se espera que Rafael Leao se incorpore a la plantilla en Australia tras su regreso del Mundial.

Se rumorea que el gigante turco Fenerbahçe ha presentado una oferta total de hasta 42 millones de euros por el jugador. Dicha propuesta incluye una tarifa de cesión inicial de 5 millones de euros, una obligación de compra el próximo verano por 35 millones de euros y 2 millones en variables. Sin embargo, la directiva del Milan está dispuesta a traspasar al jugador únicamente por un pago directo de 50 millones de euros y rechaza rotundamente la opción de cesión.

Exigencias financieras y política de fichajes

Según Gianluca Di Marzio, Ruben Amorim afirmó abiertamente en rueda de prensa que las situaciones personales no deben interferir en la preparación colectiva. Según sus palabras, el equipo está por encima de cualquier individualidad bajo cualquier circunstancia, y hasta que la situación cambie, el jugador defenderá los colores del club.

Amorim declaró lo siguiente en su intervención: « Él es nuestro jugador hasta que se produzca un cambio, el equipo es lo primero. No es tan complicado, para mí el equipo es lo más importante. Hablaré con Rafael, Gonçalo Ramos, Alexis Saelemaekers y todos los jugadores que regresan del Mundial para explicarles lo que haremos ».

El club italiano ya ha gastado más de 100 millones de euros en el mercado de fichajes estival, incorporando a Gonçalo Ramos y Mario Gila. Por ello, el Milan necesita nuevos ingresos para seguir reforzando la plantilla y mantener el equilibrio financiero.