Jesse Derri, cedido por el Chelsea, marca su primer gol con el Sporting

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Jesse Derri, cedido por el Chelsea, marca su primer gol con el Sporting

El joven talento Jesse Derri, cedido por el club londinense del Chelsea al Sporting CP portugués, anotó su primer gol con su nuevo equipo de una manera magnífica. Según Goal.com, el extremo de 19 años saltó al terreno de juego en un partido amistoso de pretemporada contra el Mónaco, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo por 2-0, informa Goal.com informa Goal.com.

Este traspaso se llevó a cabo el 11 de julio de este año y, según el acuerdo, el jugador defenderá la camiseta del club lisboeta hasta el final de la temporada 2026-27. Ingresando desde el banquillo contra el Mónaco, el joven jugador logró revolucionar notablemente el ritmo del encuentro.

Un gol y una celebración peculiar

Apenas diez minutos después de haber pisado el césped, Jesse Derri sacó un impresionante disparo con efecto que dejó sin opciones al guardameta Philipp Köhn. El balón se alojó directamente en el fondo de la red, celebrando así su histórico debut goleador con el Sporting.

Tras marcar, el futbolista repitió la famosa celebración «cold» (frío) de su excompañero en el Chelsea, Cole Palmer. El gesto llamó inmediatamente la atención de los aficionados y de la comunidad futbolística.

Reacciones en las redes sociales y próximos planes

Una vez finalizado el encuentro, Jesse Derri compartió sus impresiones en sus perfiles personales de redes sociales. En su publicación escribió: «Esto parece un sueño. Gracias a todos por la cálida acogida en el estadio Alvalade».

Esta noticia tampoco pasó desapercibida para sus excompañeros en Londres. En particular, futbolistas como Cole Palmer, Morgan Rogers, Trevoh Chalobah y Shim Mheuka expresaron sus reacciones en la sección de comentarios.

El Sporting continúa con su stage de pretemporada y se medirá al Nottingham Forest a finales de mes. Posteriormente, los pupilos de Rui Borges abrirán oficialmente su participación en la Liga Portugal el 8 de agosto visitando al Estrela da Amadora. Las brillantes actuaciones de Derri suponen un estímulo positivo para que el cuerpo técnico lo tenga en cuenta en el once inicial.

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