Rosatom presenta una parada de autobús de composite con una vida útil de 25 años

LLC «Central Polymer Composites», una subsidiaria de la corporación estatal Rosatom, ha desarrollado una parada de autobús de composite moderna diseñada para un uso a largo plazo y totalmente compatible con el concepto de «Smart City». Se espera que esta construcción innovadora, con su durabilidad y capacidades técnicas, sea un paso importante en la mejora de la infraestructura urbana. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información difundida por el servicio de prensa de Rosatom, la nueva parada se destaca por su alta resistencia a la corrosión y a los cambios bruscos de temperatura. Los especialistas destacan que la vida útil de este producto es de al menos 25 años, lo que garantiza una eficiencia económica a largo plazo para las ciudades.

Tecnologías modernas y comodidades

La construcción del objeto de infraestructura contempla no solo la durabilidad, sino también un alto nivel de comodidad para los pasajeros. En particular, existe la posibilidad de equipar la parada con un panel de información electrónico, un sistema de videovigilancia y una red Wi-Fi inalámbrica.

Asimismo, los ciudadanos podrán utilizar puertos USB y Type-C para cargar sus dispositivos móviles. El proyecto también incluye un botón de llamada de emergencia especial, calefactores infrarrojos para los días fríos y paneles solares como fuente de energía ecológica.

Facilidad de instalación y flexibilidad

El fabricante señala que la nueva solución de composite también llama la atención por su bajo peso y la simplicidad del proceso de instalación. Esto permite instalar rápidamente la estructura en poco tiempo en cualquier punto de la ciudad.

Se señala que estas paradas pueden adaptarse a las necesidades climáticas y funcionales de un área y región específicas. Este enfoque sealigned con las tendencias globales en el urbanismo para aumentar la arquitectura moderna y la eficiencia energética.