Xiaomi lanzó una afeitadora eléctrica barata que no requiere carga durante tres meses

La corporación Xiaomi ha lanzado a la venta una nueva generación de afeitadora eléctrica bajo su ecosistema Mijia. Según ixbt.com, este dispositivo, que combina tecnologías modernas y alta autonomía, se ofrece a los compradores a un precio accesible de solo 30 USD y está despertando un gran interés en el mercado del cuidado diario. Así lo informa Ixbt.com informa .

Por ahora, el nuevo dispositivo ha salido a la venta solo en el mercado chino, con un precio de lanzamiento recomendado fijado en 249 yuanes (aproximadamente 37 dólares). Sin embargo, en el marco de promociones especiales, se anunció que los primeros compradores pueden adquirir esta práctica herramienta por 199,75 yuanes, es decir, unos 30 USD.

Diseño avanzado y alto rendimiento

El nuevo representante de la línea Mijia recibió un diseño innovador único. En particular, el dispositivo está equipado con un sistema de sujeción anular y una doble malla con una estructura de cuchillas ondulada. Según el fabricante, esta solución tecnológica reduce significativamente la cantidad de pelos omitidos durante el afeitado y elimina la posibilidad de que se adhieran a la piel o se queden atascados.

El corazón principal del dispositivo es un motor de alta velocidad. Es capaz de proporcionar una velocidad de rotación de hasta 5 millones de veces por minuto. Asimismo, el motor es compatible con una función de gestión inteligente automática de la potencia según el grosor y la densidad de la barba.

Protección contra el agua y autonomía récord

Teniendo en cuenta la comodidad de los usuarios modernos, el cuerpo de la afeitadora eléctrica cuenta con el estándar de resistencia al agua IPX7. Esto permite lavar y limpiar fácilmente el dispositivo directamente bajo el agua corriente después de su uso. Para la carga, se ha elegido el popular puerto USB Type-C, y se tarda aproximadamente dos horas en llenar completamente la batería.

La principal ventaja de este gadget es su autonomía extremadamente alta. Según los datos de Xiaomi, la capacidad de la batería integrada permite un uso continuo de hasta 90 días sin necesidad de recargar el dispositivo. Para los compradores, el dispositivo se presenta en tres atractivos colores: gris, azul claro y plateado.