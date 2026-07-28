Xiaomi lanzó una afeitadora eléctrica barata que no requiere carga durante tres meses

·166·Tecnología
Xiaomi lanzó una afeitadora eléctrica barata que no requiere carga durante tres meses

La corporación Xiaomi ha lanzado a la venta una nueva generación de afeitadora eléctrica bajo su ecosistema Mijia. Según ixbt.com, este dispositivo, que combina tecnologías modernas y alta autonomía, se ofrece a los compradores a un precio accesible de solo 30 USD y está despertando un gran interés en el mercado del cuidado diario. Así lo informa Ixbt.com informa .

Por ahora, el nuevo dispositivo ha salido a la venta solo en el mercado chino, con un precio de lanzamiento recomendado fijado en 249 yuanes (aproximadamente 37 dólares). Sin embargo, en el marco de promociones especiales, se anunció que los primeros compradores pueden adquirir esta práctica herramienta por 199,75 yuanes, es decir, unos 30 USD.

Diseño avanzado y alto rendimiento

El nuevo representante de la línea Mijia recibió un diseño innovador único. En particular, el dispositivo está equipado con un sistema de sujeción anular y una doble malla con una estructura de cuchillas ondulada. Según el fabricante, esta solución tecnológica reduce significativamente la cantidad de pelos omitidos durante el afeitado y elimina la posibilidad de que se adhieran a la piel o se queden atascados.

El corazón principal del dispositivo es un motor de alta velocidad. Es capaz de proporcionar una velocidad de rotación de hasta 5 millones de veces por minuto. Asimismo, el motor es compatible con una función de gestión inteligente automática de la potencia según el grosor y la densidad de la barba.

Protección contra el agua y autonomía récord

Teniendo en cuenta la comodidad de los usuarios modernos, el cuerpo de la afeitadora eléctrica cuenta con el estándar de resistencia al agua IPX7. Esto permite lavar y limpiar fácilmente el dispositivo directamente bajo el agua corriente después de su uso. Para la carga, se ha elegido el popular puerto USB Type-C, y se tarda aproximadamente dos horas en llenar completamente la batería.

La principal ventaja de este gadget es su autonomía extremadamente alta. Según los datos de Xiaomi, la capacidad de la batería integrada permite un uso continuo de hasta 90 días sin necesidad de recargar el dispositivo. Para los compradores, el dispositivo se presenta en tres atractivos colores: gris, azul claro y plateado.

XiaomiAfeitadora EléctricaMijiaGadgetsNuevas Tecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Galaxy Z Fold 8 es un éxito en Corea del Sur y la demanda es altaEl Galaxy Z Fold 8 es un éxito en Corea del Sur y la demanda es altaHoy, 22:58HBO Max prueba feeds de Shorts al estilo TikTok en su plataformaHBO Max prueba feeds de Shorts al estilo TikTok en su plataformaHoy, 22:57Un príncipe saudí adquiere una participación del 5 por ciento en Lucid MotorsUn príncipe saudí adquiere una participación del 5 por ciento en Lucid MotorsHoy, 22:52Amazon en el mercado de Internet espacial: se lanzarán más de 5.000 satélitesAmazon en el mercado de Internet espacial: se lanzarán más de 5.000 satélitesHoy, 22:27Presentación de la tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9050Presentación de la tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9050Hoy, 21:53El Airbus A350-1000ULR completa por primera vez un vuelo sin escalas de 23 mil kilómetrosEl Airbus A350-1000ULR completa por primera vez un vuelo sin escalas de 23 mil kilómetrosHoy, 21:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño