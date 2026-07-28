El Real Madrid replantea su línea de ataque

Según informa ESPN, el Real Madrid ha iniciado una limpieza y un fortalecimiento significativos de su plantilla bajo la dirección del nuevo entrenador José Mourinho. Tras una temporada sin títulos, el gigante español se plantea ceder a sus jóvenes talentos Endrick o Gonzalo García para reorganizar su delantera. Actualmente, el club es visto como uno de los principales candidatos para fichar a la estrella del Bayern Múnich Michael Olise, según informa Goal.com .

Como se sabe, los blancos experimentaron cambios estructurales drásticos tras la última temporada. Xabi Alonso fue destituido y reemplazado por José Mourinho. Además, el club reforzó sus filas con jugadores experimentados como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. La delantera actual cuenta con jugadores de la talla de Vinicius Junior, Kylian Mbappé, el lesionado Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick y Gonzalo García.

Los planes de José Mourinho y el destino de los jugadores

El cuerpo técnico de Mourinho planea seguir de cerca las actuaciones de Endrick y García en los próximos partidos de pretemporada. Las evaluaciones diarias en los entrenamientos y amistosos serán decisivas para confeccionar la plantilla de la nueva temporada. Tras la eliminación de la selección brasileña del Mundial a manos de Noruega, Endrick, que se marchó de vacaciones, tiene previsto incorporarse a la disciplina del equipo el 28 julio.

Aunque la etapa de cesión del jugador en el club francés Lyon fue exitosa, el cuerpo técnico madridista subraya que no hay garantías de titularidad para el joven delantero y que deberá luchar por su puesto saliendo desde el banquillo. A pesar de ello, los representantes de Endrick rechazan categóricamente la posibilidad de otra cesión, afirmando que el objetivo principal del jugador es quedarse en el estadio Santiago Bernabéu y ganarse su sitio.

Interés por Michael Olise y competencia

Endrick había perdido protagonismo en el equipo debido a una lesión sufrida el año pasado antes del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Aprovechando esa situación, el joven delantero Gonzalo García se destacó como la principal alternativa en ataque al marcar cuatro goles en dicho torneo. Tras las brillantes actuaciones de Francia en la Copa del Mundo, el extremo del Bayern Múnich Michael Olise se convirtió en el principal objetivo del club blanco.

Si el fichaje se concreta, se espera que la competencia en la delantera del club merengue sea aún más feroz. Por lo tanto, José Mourinho despejará las dudas en los partidos de pretemporada sobre qué joven jugador saldrá cedido o se quedará. El hecho de que Endrick y su entorno prefieran quedarse y luchar a pesar del tiempo de juego limitado es uno de los temas más candentes de este mercado de fichajes.