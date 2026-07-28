Mbappé revela a qué se dedicará tras colgar las botas

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Mbappé revela a qué se dedicará tras colgar las botas

Una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial, delantero del Real Madrid y de la selección de Francia Kylian Mbappé habló abiertamente sobre en qué área trabajará tras finalizar su carrera como jugador y por qué no quiere ser entrenador.

Zamin.uz presenta la sonada declaración del famoso futbolista que incluye sus planes de futuro, sus éxitos empresariales y sus reflexiones sobre el entrenamiento.

1. « Ser un gran jugador no significa ser un buen entrenador »

Mbappé destacó que la grandeza en el campo no garantiza automáticamente el éxito en la dirección técnica. Afirmó firmemente que tras terminar su carrera nunca elegirá el campo de la অবশ্য (entrenamiento).

La estrella francesa explicó que muchos grandes futbolistas no han podido mostrar los resultados esperados como entrenadores, y la razón de ello no es el desconocimiento del fútbol, sino la psicología y las habilidades de comunicación.

Kylian Mbappéy su sincera confesión:

« ¿Entrenar después de terminar mi carrera? No, definitivamente no voy a entrenar. El entrenamiento es un trabajo completamente diferente, el hecho de que seas un buen jugador no significa que vayas a dominar el puesto de entrenador.

He visto a cuántos grandes jugadores descender a un nivel medio en los banquillos; esto no se debe a que no entiendan de fútbol, sino a la capacidad de comunicarse correctamente con cada persona. Entrenar es un trabajo muy difícil. »

2. Éxito en los negocios y broma sobre la presidencia

Kylian Mbappé indicó que en el futuro centrará su atención principal en sus proyectos comerciales. Además, respondió con humor a la sugerencia de sus allegados y a una pregunta sobre política.

  • Negocios e inversiones: « Mis negocios van bien, probablemente me dedique a este sector », afirma el delantero.

  • Ambiciones presidenciales: « Mis amigos dicen que debería presentar mi candidatura a la presidencia, pero esas cosas no están en mis planes, ya me odian bastante como para eso », añadió Mbappé.

Hechos clave sobre la declaración y los planes de futuro de Kylian Mbappé

Aspecto / Medida

Detalles

Atleta

Kylian Mbappé

Postura sobre el entrenamiento

Rotundamente «No» (No será entrenador)

Razón principal

El entrenamiento es un campo complejo que requiere psicología y comunicación

Principal área futura

Emprendimiento y proyectos comerciales

Política / Presidencia

Fuera de planes («Ya me odian bastante»)

Las opiniones realistas y abiertas de Kylian Mbappé sobre la vida después del fútbol están generando animados debates entre millones de aficionados.

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¿Crees que Mbappé podría haber sido un buen entrenador en el futuro y triunfará en los negocios como lo hizo en el fútbol? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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