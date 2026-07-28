Clubes ingleses entran en la pelea por Petar Sučić

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Clubes ingleses entran en la pelea por Petar Sučić

Varios clubes de la Premier League han mostrado interés en el centrocampista del Inter, Petar Sučić. Según la información difundida por Goal.com y Corriere dello Sport, la lista de contendientes ingleses por el futbolista croata sigue creciendo. Así lo informa Goal.com informa que.

Se ha sabido que el Leeds y el Newcastle se han puesto en contacto para solicitar información sobre las condiciones de traspaso del jugador y su situación actual. El futuro del futbolista croatа, que actualmente tiene contrato hasta 2030, podría convertirse en uno de los temas principales del mercado de fichajes de verano.

Postura del Inter y valor de traspaso

La directiva milanesa, en particular el director general del club Giuseppe Marotta, ha subrayado firmemente que no tiene la intención de vender al centrocampista. Para el Inter, este jugador es una pieza clave de la plantilla y su contrato es de larga duración.

Sin embargo, en el mercado futbolístico moderno es habitual que las ofertas financieras influyan en la política de los equipos. Si los clubes ingleses presentan una oferta concreta y sustancial de alrededor de 40 millones de euros, es muy probable que la directiva del Inter reconsidere su decisión.

Carrera y estadísticas del jugador

Petar Sučić se incorporó al Inter el año pasado procedente del Dinamo de Zagreb. En aquel entonces, el importe del traspaso ascendió a 14 millones de euros, estando previsto además el pago de otros 2 millones de euros en primas.

En el club italiano, el jugador percibe un salario neto anual de 1,5 millones de euros (2,77 millones de euros brutos). Durante la temporada pasada, disputó un total de 54 partidos en todas las competiciones, anotando 4 goles y repartiendo 5 asistencias.

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