ASRock presentó la nueva tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9050

Poniendo fin a los largos rumores en el mercado de la tecnología informática, una de las nuevas generaciones de adaptadores gráficos ha sido oficialmente presentada. Según ixbt.com, ASRock fue uno de los primeros en presentar su propio diseño alternativo de tarjeta gráfica, revelando así sus especificaciones técnicas reales. Durante la presentación, se supo que el nuevo dispositivo tiene una configuración mucho más simplificada que la de las filtraciones iniciales, y se ofrece a los usuarios en una modificación inesperada. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información aparecida en el sitio web oficial del fabricante, el nuevo dispositivo fue nombrado Radeon RX 9050 Challenger . Está previsto que esta tarjeta gráfica llegue al mercado en dos versiones diferentes al mismo tiempo: con 8 GB y 4 GB de memoria. Las previsiones analíticas anteriores y las filtraciones en la red suponían que este tipo de dispositivos tendría indicadores mucho más altos, pero el resultado final resultó ser ligeramente diferente.

Capacidades técnicas y arquitectura

Ambas versiones se basan en el procesador gráfico moderno Navi 44 basado en la arquitectura RDNA 4. Al mismo tiempo, los dispositivos están equipados con solo 16 unidades de cálculo (CU) y 1024 procesadores de flujo FP32. Cabe destacar que este indicador es dos veces menor en comparación con el modelo Radeon RX 9050 XT anunciado anteriormente. Las fuentes de red iniciales esperaban que los nuevos dispositivos tuvieran 32 unidades de cálculo.

La frecuencia del procesador gráfico alcanza hasta 2600 MHz en modo Boost, mientras que la frecuencia real en juego se establece en el nivel de 1920 MHz. Ambas versiones del dispositivo utilizan memoria con una velocidad de 18 Gbps por segundo. Sin embargo, los modelos difieren significativamente entre sí no solo en la capacidad de memoria, sino también en otros indicadores importantes del bus del sistema.

Características de memoria y energía

La versión de la nueva tarjeta gráfica que recibió una capacidad de 8 GB obtuvo un bus de memoria de 128-bit. Al mismo tiempo, se informó que la variante compacta de 4 GB está limitada a un bus de solo 64-bit. Esto afectará inevitablemente al ancho de banda general de la segunda versión y reducirá ligeramente sus capacidades.

También se han aclarado los detalles sobre el sistema de suministro de energía y las interfaces externas de los dispositivos. En particular:

Se requiere un solo conector de alimentación de 8 pines para cada modelo

El conjunto de salidas de vídeo incluye dos puertos de entrada DisplayPort 2.1a

El dispositivo también cuenta con un puerto moderno HDMI 2.1b

Actualmente, ASRock no ha revelado el precio exacto de la nueva tarjeta gráfica Radeon RX 9050 Challenger. Asimismo, AMD tampoco ha publicado información completa sobre este producto en su página oficial. Sin embargo, se espera que la llegada de este dispositivo al mercado abra nuevas oportunidades para los ensambladores de PC de gama media.