Un delfín varado muere debido a los turistas

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Un delfín varado muere debido a los turistas

Un trágico incidente relacionado con un delfín varado ocurrió en una de las playas de Anapa, Rusia. Según los testigos, en lugar de esperar la llegada de los especialistas, los veraneantes acariciaron al animal, se fotografiaron con él y trataron de devolverlo al mar por sus propios medios.

Poco después, los rescatistas y especialistas llegaron al lugar de los hechos. Sin embargo, se constató que para entonces el delfín ya había muerto. Los especialistas destacan que las acciones incorrectas y el estrés excesivo pudieron haber agravado aún más la condición del animal.

Tras lo sucedido, los expertos hicieron un llamado a la ciudadanía para que no toquen a los animales marinos salvajes, no los perturben y avisen de inmediato a los servicios de rescate competentes en estas situaciones. En tales circunstancias, cualquier acción inadecuada puede poner en riesgo la vida del animal.

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