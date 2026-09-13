Una adolescente de 14 años sufre durante meses tras usar productos antienvejecimiento

Sienna Sorby, de 14 años, luchó contra problemas cutáneos durante varios meses después de probar productos de cuidado de la piel para adultos durante una fiesta de pijamas con una amiga.

La joven explicó que le dio curiosidad probar los productos porque el empaque se veía muy «bonito y estético». Sin embargo, los productos estaban destinados a la piel de adultos. A la mañana siguiente, la piel de Sienna estaba tirante, comenzó a picar y su rostro se cubrió de manchas rojas.

Este incidente ocurrió en febrero de 2026. Sienna sabía que los productos eran antienvejecimiento, pero no entendía que no eran adecuados para su edad.

«Vimos los productos para adultos y nos dio curiosidad. Nunca los había usado antes, pero se veían muy estéticos y bonitos», dijo.

Como la condición de su piel no mejoraba, Sienna acudió al médico. Relató que sus párpados estaban rojos y muy secos, y que tras el picor apareció un sarpullido rojo en su mandíbula y mejillas. Este problema también afectó sus planes: debía participar en un desfile de moda con cinco marcas y tres sesiones de fotos, pero tuvo que cancelar dos.

Los médicos supusieron que su barrera cutánea podría estar dañada y recomendaron el uso de terapia de luz roja durante el proceso de cuidado. La reacción ya ha desaparecido, pero Sienna dijo que todavía lucha contra la sensibilidad y la sequedad de la piel.

Los expertos también están preocupados por el creciente interés de los jóvenes en los cosméticos para adultos. Según los informes, incluso niños de 8 años piden productos de cuidado de la piel costosos promocionados por influencers en redes sociales. La Asociación Británica de Dermatólogos ha advertido que ciertos ingredientes, incluidos los ácidos exfoliantes, pueden dañar la piel joven.

Sienna aconsejó a los jóvenes no usar productos antienvejecimiento, ácidos ni retinol sin entender si son adecuados para su edad.

«El cuidado de la piel puede ser divertido, pero los jóvenes deben usar productos adecuados para su edad», afirmó.

Marie, la madre de Sienna, enfatizó que debería haber advertencias más claras en los productos sobre si son adecuados o no para niños y adolescentes. En su opinión, los niños pueden cuidar su piel, pero es necesario proporcionar suficiente información y explicaciones sobre cómo elegir productos seguros y apropiados para la edad.