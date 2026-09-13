El choque central de la 8.ª jornada de la Superliga suiza ofreció a los aficionados la intensidad y el drama únicos del fútbol europeo. En una lucha encarnizada por la cima de la tabla, el club Lugano recibió al campeón, Young Boys. Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, la mayor alegría es ver al defensa de nuestra selección nacional, Behruz Karimov, como titular, jugando los 90 minutos completos hasta el pitido final y mostrando seguridad en el centro y la banda. Con cuatro goles, giros inesperados y un gol salvador en el minuto 80, este empate 2-2 consolida a Lugano como líder solitario. ¿Qué sucedió en el campo, cómo evitó la derrota el equipo de Karimov y por qué aumentaron sus opciones al título?

Gol rápido en el minuto 2 y la remontada de Young Boys

El encuentro comenzó con un ritmo frenético y ataques rápidos desde el inicio:

El gol relámpago de dos Santos: Apenas en el minuto 2, dos Santos abrió el marcador para Lugano superando al portero visitante;

La respuesta de Essende y Fassnacht: Young Boys no se amilanó y aumentó la presión. Essende empató en el minuto 28, y el experimentado Fassnacht marcó antes del descanso (minuto 45) para poner a los visitantes por delante;

Lesión del portero: Los locales realizaron un cambio forzado en el descanso: Gebhardt sustituyó al portero titular von Ballmoos.

El salvador en el minuto 80: El gol de oro de Ayeti

Las rotaciones realizadas por el cuerpo técnico en la segunda parte dieron sus frutos:

Entrada decisiva: El entrenador de Lugano dio entrada a Ayeti por el defensa Mai en el minuto 67 para potenciar el ataque;

El gol del minuto 80: Trece minutos después de entrar, Ayeti anotó en el minuto 80, sellando el 2-2 final;

Minutos finales intensos: A pesar de los intentos de ambos equipos por llevarse la victoria, el marcador no se movió.

Behruz Karimov, 90 minutos en el campo: Confianza total en el defensa nacional

La actuación sólida del legionario uzbeko fue clave para sumar este punto:

Tiempo de juego completo: Karimov demostró estabilidad ante los mejores delanteros suizos durante 90 minutos de presión constante;

Experiencia de élite: Completar un partido tan difícil contra un gigante como Young Boys, habitual en la Champions League, demuestra que el jugador uzbeko está totalmente adaptado al fútbol europeo;

Alineación de Lugano: von Ballmoos (Gebhardt, 46), Papadopoulos, Mai (Ayeti, 67), Delcroix, KARIMOV, Bislimi, Grgic, dos Santos, Cimignani, Steffen, Moncada (Espinosa, 89).

En la cima de la tabla: ¡Líder absoluto con un partido menos!

Este empate refuerza la posición de Lugano en la carrera por el título:

1.º con 19 puntos: Lugano lidera la tabla con 19 puntos tras 8 jornadas;

Young Boys a 3 puntos: Su principal rival, Young Boys, suma 16 puntos y ocupa el segundo lugar;

Ventaja importante: Lo más importante es que el equipo de Behruz Karimov aún tiene un partido pendiente, lo que les da la oportunidad de ampliar la diferencia.

Behruz Karimov defiende con orgullo el honor del fútbol uzbeko en los campos suizos. Si el equipo mantiene este ritmo, nuestro compatriota podría ganar el campeonato europeo al final de la temporada.

¿Crees que la defensa de Lugano, liderada por Behruz Karimov, podrá superar a gigantes como Young Boys y Basilea para ganar la liga suiza esta temporada? ¿Cómo fortalecerá esta brillante actuación de nuestro legionario la defensa de nuestra selección nacional? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del éxito de nuestro jugador uzbeko con todos tus amigos aficionados al fútbol!