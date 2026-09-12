Exministro acusado de fraude: el antiguo ministro de Comunicaciones de Rusia es buscado internacionalmente

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Exministro acusado de fraude: el antiguo ministro de Comunicaciones de Rusia es buscado internacionalmente

Un nuevo escándalo de corrupción ha estallado en los círculos políticos y financieros rusos. El Ministerio del Interior de la Federación de Rusia ha declarado oficialmente en busca y captura al exministro de Comunicaciones y Medios, Nikolái Nikíforov. Según la agencia TASS, el ex alto funcionario enfrenta graves acusaciones por la creación de una organización criminal y fraude a gran escala. Según la investigación, el exministro fue uno de los fundadores de la famosa pirámide financiera «Finiko», que estafó a miles de personas. El exministro, que se encuentra en el extranjero, es sospechoso de haber desviado cerca de 5 mil millones de rublos a través de esquemas ocultos. ¿Cómo funcionaba este esquema, qué relación tiene la empresa «Innopolis Architect» y qué castigo le espera a Nikíforov?

Búsqueda en la base de datos del Ministerio del Interior: dos cargos penales graves

Las autoridades rusas han abierto un caso penal contra el exministro federal:

  • Orden de búsqueda oficial emitida: El Ministerio del Interior de Rusia ha incluido oficialmente a Nikolái Nikíforov en la lista de personas buscadas;

  • Creación de una organización criminal: Está acusado bajo el artículo 210 del Código Penal de la Federación de Rusia (organización o participación en una comunidad criminal);

  • Fraude a gran escala: También es sospechoso bajo el artículo 159, parte 4 del Código Penal (fraude a gran escala);

  • Refugio en los EAU: Tras dejar su cargo ministerial en 2018, Nikíforov abandonó Rusia y, según informes, reside actualmente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La pirámide «Finiko» y el desfalco de 5 mil millones de rublos

La escala del esquema financiero revelado por la investigación es asombrosa:

  • Fundador oculto de «Finiko»: Los investigadores señalan a Nikolái Nikíforov como uno de los fundadores de la pirámide financiera «Finiko», que arruinó la vida de miles de personas;

  • La falsa promesa del 25 % anual: Los estafadores ganaron la confianza de la gente prometiendo rendimientos garantizados de hasta el 25 % anual;

  • 8 000 víctimas: Durante la investigación oficial, cerca de 8 000 personas fueron reconocidas como víctimas de este fraude;

  • 5 mil millones de rublos en daños: Según las estimaciones iniciales del Ministerio del Interior, el valor total de los fondos robados por la pirámide asciende a unos 5 mil millones de rublos.

Lavado de dinero: las huellas de «Innopolis Architect»

Los investigadores han descubierto las rutas por las que los flujos financieros de la pirámide salieron al extranjero:

  • Capital transferido al extranjero: Los fondos recaudados por «Finiko» de los ahorradores fueron transferidos a cuentas extranjeras;

  • La ayuda de la empresa «Innopolis Architect»: Se ha determinado que la empresa «Innopolis Architect» actuó como intermediaria en la transferencia de fondos al extranjero;

  • El papel del diseñador Tujvatullin: El director general y copropietario de esta empresa es el conocido diseñador Azat Tujvatullin;

  • 6 años en el ministerio: Nikolái Nikíforov dirigió el Ministerio de Comunicaciones y Medios de Rusia desde el 21 de mayo de 2012 hasta el 8 de mayo de 2018, siendo en su momento el ministro más joven de la historia del país.

El hecho de que un exministro federal, quien alguna vez dirigió el futuro digital de Rusia, se haya convertido en una figura criminal buscada internacionalmente demuestra hasta qué punto el fraude financiero ha infiltrado las altas esferas. La extradición del exministro desde los EAU será ahora la prueba principal de la investigación.

¿Qué mecanismos cree que son necesarios para evitar que altos funcionarios dirijan pirámides financieras? ¿Por qué la gente sigue creyendo en estos esquemas que prometen un rendimiento «milagroso» del 25 %? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este importante análisis sobre seguridad financiera!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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