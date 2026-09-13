En Turquía, un hombre de 91 años dona todos sus bienes para construir una mezquita y se convierte en un ejemplo para todos

Ahmet Köse, de 91 años y residente en el pueblo de Ozançık, en la provincia turca de Aksaray, pidió a sus hijos que regresaran al pueblo para vivir con él y cuidarlo. Sin embargo, ninguno de sus 7 hijos aceptó la propuesta de su padre.

Ahmet Köse propuso a sus hijos volver al pueblo y vivir juntos. Incluso les dijo que todos sus bienes serían para ellos. Pero ninguno de sus hijos aceptó la oferta.

Tras esto, el anciano decidió vender sus tierras mientras aún vivía y destinar el dinero obtenido a una causa benéfica. Con los fondos de la venta de sus propiedades, hizo construir una mezquita que lleva su nombre en su pueblo natal.

En una entrevista con los medios locales, explicó su decisión de la siguiente manera:

«Les dije a mis hijos: vengan, todos mis bienes serán suyos, pero no vinieron». Según Ahmet Köse, sus hijos podrían haber vendido las tierras de todos modos después de su muerte.

Por ello, decidió disponer de sus bienes en vida y destinar el dinero a la construcción de la mezquita.

«Por eso los vendí mientras aún estaba vivo y los reservé para mi otra vida», enfatizó el anciano.

Este suceso fue cubierto por la agencia de noticias turca Anadolu y otros medios locales.