Lisandro Martínez comparte sus impresiones antes del derbi contra Erling Haaland

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Lisandro Martínez comparte sus impresiones antes del derbi contra Erling Haaland

El defensa del Manchester United, Lisandro Martínez, habló sobre su próximo enfrentamiento contra Erling Haaland antes del importante derbi frente al Manchester City en la Premier League. Según Goal.com, el jugador argentino destacó que no se conformará con sus éxitos anteriores contra el delantero rival y que se está preparando seriamente para el próximo encuentro. Así lo informa Goal.com .

Antes del derbi que se disputará la noche del sábado al domingo en el estadio Old Trafford, ambos equipos llegan en situaciones particulares. Aunque el Manchester United ha tenido algunas dificultades en los primeros partidos de la Premier League esta temporada, recuperó la confianza tras ganar 4-0 al club Sabah en la Champions League.

El duelo principal y los resultados pasados

El partido abrirá un nuevo capítulo en la lucha personal entre Lisandro Martínez y Erling Haaland. Aunque el delantero noruego marcó un hat-trick en su primer derbi, no ha podido anotar contra el defensa argentino en los cinco enfrentamientos posteriores. En particular, en el partido de enero bajo la dirección de Michael Carrick, el Manchester United ganó 2-0, con Martínez neutralizando por completo al delantero rival y despejando las dudas de los expertos.

Sin embargo, Lisandro Martínez no quiere alardear de los resultados anteriores. Al responder a las preguntas de los periodistas tras la victoria en la competición europea, el defensa central comentó sobre su experiencia previa neutralizando a Haaland: «Sí, pero eso es pasado. Es el pasado, ya pasó y ahora debo estar listo para este partido, porque será totalmente diferente al anterior».

El estado de ánimo del equipo y el calendario apretado

El éxito en Europa ha dado un impulso adicional a los jugadores. Reconociendo la importancia de este resultado, Martínez enfatizó que la victoria levanta el ánimo, pero que ahora toda la atención debe centrarse en el derbi. «Por supuesto, cuando ganas, tu confianza aumenta. Pero ahora debemos estar tranquilos y ser humildes, disfrutar de la victoria de la noche anterior y pensar en el derbi, que es muy importante para nuestro equipo», añadió.

A pesar de que el Manchester City ha tenido dos días más de descanso para este encuentro, Lisandro no está preocupado por lo apretado del calendario. Según él, jugar cada tres días y participar en todas las competiciones es el deseo principal de los futbolistas.

Para el jugador argentino, que también logró marcar en el partido contra el club Sabah, el interés del equipo está por encima de los resultados personales. «Estoy satisfecho con mi juego y con mantener nuestra portería a cero. Soy defensa, si marco es bueno, si no, no importa. Para mí, lo más importante es conseguir los tres puntos, ganar y mostrar un buen fútbol», concluyó Martínez.

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Jahongir Tursunov
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