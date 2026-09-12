Los BRICS, que aspiran a dar forma a un orden mundial multipolar, han publicado una de sus declaraciones políticas más importantes sobre cuestiones de economía y seguridad global. Al concluir la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, los jefes de Estado aprobaron por unanimidad una declaración conjunta.

Según el influyente canal de televisión indio NDTV, el documento exige firmemente la eliminación de aranceles unilaterales, restricciones y sanciones secundarias ilegales que desestabilizan el comercio mundial. Los miembros del bloque también acordaron desarrollar mecanismos de pago transfronterizos, fortalecer el uso de monedas nacionales para alejarse del dólar y prevenir riesgos nucleares.

¿Qué otras direcciones estratégicas se establecieron en la Declaración de Nueva Delhi, cómo afectarán los nuevos planes financieros de los BRICS a los mercados globales y cómo pretende la organización apoyar el papel de la ONU?

« ¡Que se levanten las sanciones secundarias! »: Fuertes críticas sobre comercio y aranceles

La declaración conjunta adoptada presta especial atención a las violaciones de las normas del comercio internacional:

Resistencia a las violaciones de las normas de la OMC: Los países BRICS expresaron su seria preocupación por la creciente proliferación de aranceles unilaterales y medidas no arancelarias que distorsionan artificialmente el comercio y contravienen las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC);

Llamado contra las sanciones: Los participantes de la cumbre pidieron la eliminación total de las sanciones unilaterales y secundarias que paralizan la cadena de suministro global;

Cadena de suministro ininterrumpida: El documento subraya la necesidad de ampliar la cooperación para mantener el flujo libre del comercio mundial, los sistemas de entrega de productos y, lo más importante, la estabilidad del suministro de recursos energéticos.

Un sistema independiente del dólar: monedas nacionales y pagos transfronterizos

Las decisiones financieras más resonantes de la cumbre tienen como objetivo limitar el monopolio del dólar:

Comercio en monedas nacionales: Los países BRICS confirmaron que trabajarán de manera consistente para ampliar el uso de sus monedas nacionales en los acuerdos mutuos;

Mecanismos de pago independientes: Se consolidaron planes para crear mecanismos de pago transfronterizos seguros con el fin de reducir la dependencia de los sistemas financieros occidentales (incluidas las restricciones SWIFT);

Soberanía financiera global: Esta iniciativa tiene como objetivo crear un escudo financiero independiente no solo para los miembros de los BRICS, sino también para decenas de países en desarrollo que desean unirse.

Riesgo nuclear, conflictos y mandato de la ONU: normas de seguridad

En Nueva Delhi se establecieron varios principios importantes sobre seguridad internacional:

Eliminar las causas profundas de los conflictos: El documento señala que la prevención de guerras y conflictos en el mundo solo es posible abordando sus causas fundamentales;

Riesgo nuclear creciente: Los líderes expresaron su preocupación por la amenaza nuclear y el creciente riesgo de enfrentamientos geopolíticos;

Garantías durante conflictos armados: Se enfatizó que, en caso de conflicto armado, las garantías de seguridad nuclear y la protección del medio ambiente deben respetarse siempre sin condiciones;

Patrimonio cultural y apoyo a la ONU: Se acordó tomar medidas contra la destrucción y el tráfico ilícito de bienes culturales en zonas de guerra, y apoyar plenamente a la ONU en el cumplimiento de su mandato global.

La cumbre de Nueva Delhi demostró que el bloque BRICS no es solo un club económico, sino que se está convirtiendo en un polo geopolítico capaz de escribir las nuevas reglas de las relaciones internacionales.

¿Cree usted que el cambio de los países BRICS a monedas nacionales y el lanzamiento de nuevos sistemas de pago transfronterizos pueden acabar con la hegemonía del dólar estadounidense? ¿Será efectiva esta posición unánime de los BRICS en Nueva Delhi para detener los conflictos globales? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del giro histórico en la geopolítica mundial con sus amigos y entusiastas del análisis!