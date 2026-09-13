Tras la conclusión de la 18.ª cumbre de los BRICS, celebrada en el centro «Bharat Mandapam» de Nueva Delhi (India), se adoptó la Declaración de Nueva Delhi, que consta de 140 puntos.

Uno de los temas más comentados de la cumbre, las especulaciones sobre una moneda única para el bloque, fue oficialmente descartado. El secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Sudhakar Dalela, confirmó en una rueda de prensa en Nueva Delhi que la alianza no está considerando la creación de una unidad monetaria común.

El enfoque principal no se centró en una moneda artificial única, sino en el uso directo de las monedas nacionales de cada país en el comercio y las inversiones mutuas. Para ello, se están desarrollando mecanismos de transacción alternativos que permitan realizar pagos internacionales de forma rápida, económica y segura.

El primer ministro indio, Narendra Modi, destacó en su discurso que las instituciones internacionales creadas a mediados del siglo XX —la ONU, su Consejo de Seguridad, el FMI y el Banco Mundial— no reflejan la realidad actual, y pidió reformas integrales que tengan en cuenta los intereses de los países en desarrollo («Sur Global»).

Asimismo, la declaración aprobó iniciativas como la restauración urgente del Órgano de Apelación de la OMC, la limitación de sanciones unilaterales y aranceles proteccionistas, la expansión de la financiación de proyectos de infraestructura en monedas nacionales a través del Nuevo Banco de Desarrollo (Banco de los BRICS), dirigido por Dilma Rousseff, y el lanzamiento de la «Bolsa de Granos de los BRICS».

Estas decisiones son de gran importancia para Uzbekistán en términos de comercio exterior sin restricciones de terceros, liquidaciones directas en monedas nacionales con socios clave y la expansión de las oportunidades de corredores logísticos alternativos.

En 2027, la presidencia de los BRICS pasará a China y la 19.ª cumbre se celebrará en Pekín.