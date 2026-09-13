Los pedidos anticipados del iPhone Duo marcan un récord en China

El mercado chino ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para los nuevos smartphones insignia de Apple, incluyendo el iPhone Duo así como los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo plegable se ha vuelto inesperadamente popular entre los compradores, y solo en la plataforma en línea JD.com, el número de pedidos ha superado los 1,54 millones. Esto es lo que informa Ixbt.com.

Esta cifra corresponde a una sola plataforma de ventas, y si tenemos en cuenta que otros grandes marketplaces y operadores móviles del país también están aceptando pedidos, queda claro que el interés general es aún mayor. El nuevo smartphone plegable ha obtenido el estatus de dispositivo más caro de su categoría, con un precio inicial en China que comienza en 16 000 yuanes (aproximadamente 2 380 dólares).

Entorno competitivo y política de precios

Otros buques insignia plegables competitivos en el mercado local se ofrecen a precios más bajos. En particular, el modelo Huawei Pura X Max cuesta 11 000 yuanes (1 640 dólares), y una cantidad similar se pide por la versión base del Xiaomi 18 Fold. Aunque el dispositivo de Apple es considerablemente más caro, la alta demanda en una sola plataforma demuestra la gran influencia de la marca.

Los precios de los modelos iPhone 18 Pro en formato tradicional varían según la capacidad de almacenamiento. La versión inicial con 256 GB de memoria flash cuesta 10 000 yuanes (1 490 dólares), la variante de 512 GB está fijada en 12 000 yuanes (1 785 dólares), y la versión de 1 TB en 15,5 000 yuanes (2 305 dólares). La modificación superior con 2 TB de memoria está valorada en 20,5 000 yuanes (3 050 dólares).

El iPhone 18 Pro Max, con pantalla ampliada, cuesta al menos 11 000 yuanes (1 635 dólares) con 256 GB de almacenamiento. A medida que aumenta la capacidad, los precios también suben: la versión de 512 GB cuesta 13 000 yuanes (1 935 dólares), la versión de 1 TB cuesta 16,5 000 yuanes (2 455 dólares), y el buque insignia con 2 TB de memoria flash está valorado en 21,5 000 yuanes (3 200 dólares).

Capacidades técnicas y nuevas tecnologías

Los buques insignia de nueva generación de Apple están equipados con soluciones tecnológicas avanzadas. Los dispositivos funcionan con la potente plataforma Apple A20 Pro de 2 nm. Además, cuentan con un zoom óptico x3 y tres cámaras principales de 48 MP cada una.

También se observa un aumento significativo en la autonomía: el iPhone 18 Pro puede reproducir video de forma continua hasta 34 horas, y la versión Pro Max hasta 43 horas. Los tamaños de pantalla son de 6,3 pulgadas (Super Retina XDR) y 6,9 pulgadas, respectivamente. Para la protección de la pantalla, se ha utilizado una nueva generación de cristal Ceramic Shield, tres veces más resistente que el anterior.

Las capacidades de comunicación inalámbrica del dispositivo también se han actualizado completamente basándose en los desarrollos de Apple. En particular, el módulo N1 admite tecnologías Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, mientras que el nuevo módem móvil C2 reemplaza a la generación C1X, mejorando aún más la estabilidad de la conexión.