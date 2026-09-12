Japón organiza una competencia de siesta de 90 minutos

En Tokio, Japón, se llevará a cabo una competencia inusual en la que se requiere que los participantes duerman con la mayor calidad posible durante 90 minutos.

La competencia es organizada por la empresa japonesa de colchones Koala. El evento está programado para el 5 de octubre en el complejo Share Green Minami Aoyama, en el distrito de Minato, Tokio.

Durante la competencia se organizarán tres «carreras» de 90 minutos. Aproximadamente 20 participantes competirán en cada etapa. Si hay demasiados solicitantes, los participantes serán elegidos por sorteo.

El proceso de sueño de los participantes será evaluado mediante herramientas de monitoreo especiales para determinar quién obtuvo el mejor resultado.

El gran premio de la competencia 2,22 millones de yenes, es decir, una suma cercana a los 14 000 dólares.

Por lo tanto, no es necesario correr ni demostrar fuerza en esta competencia. Solo se requiere que los participantes duerman bien.