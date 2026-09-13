Michael Carrick, furioso tras una decisión del VAR en el partido contra el Manchester City

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Michael Carrick, furioso tras una decisión del VAR en el partido contra el Manchester City

El derbi de Mánchester, disputado en la última jornada de la Premier League, generó una gran polémica y fuertes críticas en torno a las decisiones arbitrales. En el encuentro celebrado en Old Trafford, los locales cayeron por un marcador mínimo de 0-1. Tras el partido, el entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, criticó duramente los estándares de arbitraje y el funcionamiento del sistema VAR. Así lo informa Goal.com informa .

Según Sky Sports, el único gol que decidió el partido fue marcado en la segunda parte por Erling Haaland. En esa jugada, los árbitros de campo señalaron inicialmente fuera de juego, pero tras una larga consulta con la sala de videoarbitraje (VAR), el gol fue validado. Esta decisión provocó una fuerte indignación y dudas entre el cuerpo técnico y los aficionados del Manchester United.

Episodio controvertido y malentendidos

Esta situación polémica estuvo relacionada con un centro de Josko Gvardiol al área. El centrocampista argentino Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego en el momento del remate de Gvardiol. Aunque no tocó el balón, realizó un movimiento de cabeza en plancha, obstruyendo directamente la línea de visión del defensa del Manchester United, Lisandro Martínez.

Los jugadores locales destacaron que esta acción de Fernández hizo dudar a Lisandro Martínez, creando las condiciones para que Erling Haaland, situado en el segundo palo, marcara. Sin embargo, el equipo de VAR liderado por Matt Donohue dictaminó que no hubo infracción, argumentando que Fernández no tocó el balón ni bloqueó físicamente la trayectoria del portero o del defensa, dando el gol por legal.

La reacción contundente de Michael Carrick

En la rueda de prensa posterior al partido, Michael Carrick calificó esta explicación de los árbitros como totalmente infundada y preocupante. Según él, tales decisiones tomadas con la ayuda de tecnologías modernas y árbitros en la sala complican aún más la interpretación de las reglas del fútbol.

"Es una explicación muy sorprendente", dijo Michael Carrick a Sky Sports tras el partido. El técnico subrayó que si situaciones como esta se consideran no participar en el juego, esto supondrá enormes problemas para los defensas y es una señal alarmante para el futuro del fútbol.

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